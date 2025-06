ASD “La Fazenda Alexandra”: campionato interregionale 2025 Gimkana Western Sef Italia

Si chiude brillantemente nello splendido scenario mozzafiato di Maratea -PZ presso il Mara Ranch il campionato Interregionale Calabria-Basilicata di Gimkana Western a cui ha partecipato l’ASD LA FAZENDA ALEXANDRA associazione Crotonese con esperienza più che ventennale nel mondo dell’equitazione, portando a casa nel campionato Interregionale di Gimkana Western sotto l’egida della Sef Italia Libertas 10 posti sul podio. Un Campionato che quest’anno vedeva un nutrito numero di cavalieri oltre 150 binomi venire da tutta le Province Calabresi e Lucane, alla quale La Fazenda Alexandra iscriveva i suoi Cavalieri Bonacci Cristian, Di Leo Gabriel e le sue amazzoni Caputo Alessandra, Santoro Giada e Fortugno Nicole, Strologo Raffaella che nel susseguirsi di ben 4 tappe riuscivano a portare a casa un eccellente risultato: ORO con Fortugno Nicole nella categoria YOUTH, un BRONZO nella categoria No Pro con Bonacci Cristian, nella categoria PRO Youth l’Oro di Caputo Alessandra l’argento di Santoro Giada ed il Bronzo di Caputo Alessandra, nella categoria Pro si aggiudica l’Argento ed il Bronzo Di Leo Gabriel, Categoria Master Oro e Argento per Caputo Alessandra e Bronzo per Di Leo Gabriel, Categoria Novice Youth Strologo Raffaella al quarto posto, riuscendo quindi a portare quasi tutti e sei gli iscritti sul podio.

Un ringraziamento particolare va ai Cavalli BL Fly Magic Lena, Ac Tex Lena, AC Miss Karol di proprietà della Fazenda Alexandra srl e Pioggia di proprietà di Bonacci Cristian.

Tutto questo grazie all’Istruttore Federale Dott. Audino Caputo che da oltre 35 anni nel modo dell’equitazione e insignito con Stella al Merito Sportivo del CONI oltre per le sue innumerevoli vittorie agonistiche, ma soprattutto per suo apporto tecnico nel mondo dell’equitazione. Ora il Team della Fazenda Alexandra, sempre seguiti dal loro Istr. Audino Caputo si stanno preparando per la partecipazione i giorni 26/27/28 settembre 2025 alle finali Nazionali che li vedrà impegnati nella Coppa Italia e la Coppa delle Regioni che si terranno a Caserta. L’ASD La Fazenda Alexandra si pone l‘obiettivo con questo evento di rendere un ulteriore e prezioso servizio di lustro all’intera comunità calabrese ed in particolare a quella Crotonese.