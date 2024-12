Reggio Calabria, 3^ Trofeo Anassilao: Italica Sport Rc ancora campione nella pallanuoto, nel pattinaggio vince la Bellini Catania

Davanti ad un numeroso pubblico, si è conclusa domenica sera la prima parte del 3^ Trofeo Anassilao. La manifestazione multidisciplinare, svoltasi al Parco Caserta Sport Village, si è confermata un evento in grado di attrarre centinaia di atleti con al seguito tante persone.

Il torneo di pallanuoto, categoria Allievi, ha visto ancora una volta trionfare i padroni di casa dell’Italica Sport Reggio Calabria. La formazione reggina ha confermato il titolo conquistato l’anno scorso, dominando il girone all’italiana,

Quattro vittorie su quattro e vittoria finale con 12 punti. A seguire l’Ossidiana Messina seconda (9 punti), l’Arvalia Lamezia (3), il Cus Unime (3) e la Rari Nantes Auditore Crotone (3).

Alla fine della competizione ci sono stati applausi per tutte le squadre, che hanno regalato partite combattute e gradevoli. Grande spettacolo hanno regalato anche i duecento atleti che hanno preso parte alle gare di pattinaggio artistico.

La competizione si è svolta tra sabato 14 e domenica 15. La somma dei risultati ottenuti nelle competizioni individuali ha dato la vittoria finale all’Asd Belllini Roller Team Catania. Un successo che fa restare il trofeo in Sicilia, considerato che la seconda edizione era stata vinta dalla S.C. Mediterraneo di Palermo.

Per i tanti presenti è stato possibile vivere un fine settimana all’insegna dell’atmosfera natalizia con diverse iniziative ad hoc.

Adesso l’appuntamento con la seconda parte del Trofeo Anassilao è fissato per il 4 e 5 gennaio. In quell’occasione si svolgeranno le gare di nuoto, per un altro weekend in cui Reggio Calabria e Parco Caserta diventeranno un punto di riferimento per tutto lo sport meridionale e non solo.