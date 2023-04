“Scherma Reggio”: pioggia di medaglie all’annuale Campionato Regionale under 14

Si è tenuto domenica 26 marzo, a Castrolibero, l’annuale Campionato Regionale di scherma riservato agli atleti under 14. Dalle pedane cosentine sono arrivati ottimi risultati per gli atleti della Società “Scherma Reggio” sotto la sapiente guida del Maestro di Scherma Salvatore Colica, che da oltre trent’anni si dedica con professionalità a trasmettere le proprie competenze e valori ai tanti schermidori che lo seguono con passione. Gli allievi iscritti al torneo, grazie anche all’intensa preparazione atletica seguita attentamente dal prof. Ocello, si sono presentati in pedana sicuri e determinati e, stoccata dopo stoccata, sono riusciti a conquistare numerosi podi e ottimi piazzamenti, sempre nel segno della sportività e del rispetto verso gli avversari.

Di assoluto rilievo sono i Titoli Regionali conquistati nella categoria Ragazzi Spada maschile da Filocamo Francesco (già campione lo scorso anno nella precedente categoria Giovanissimi), e da Morabito Riccardo nella categoria Allievi Spada maschile; quest’ultimo ha gareggiato inoltre nel Fioretto maschile, sempre categoria allievi, ottenendo un prestigioso secondo posto. Ulteriore soddisfazione per Filocamo che, insieme al suo Maestro Colica, rappresenterà con orgoglio la Calabria al prossimo Trofeo Coni Nazionale, che si terrà in Basilicata. Entrambi gli atleti, grazie agli importanti obiettivi raggiunti nello Sport ed agli ottimi risultati scolastici in termini di rendimento, allievi del Convitto Nazionale di Stato Tommaso Campanella della loro città, testimoniano la concreta possibilità di poter coniugare l’impegno scolastico all’attività fisica, anche di tipo agonistico.

Con il loro impegno e costanza dimostrano che essere campioni nello Sport non vuol dire necessariamente sottrarre energie allo studio, fondamentale in questa delicata fase della loro crescita intellettiva e fisica. Grandissime soddisfazioni per Scherma Reggio arrivano ancora dagli atleti nelle categorie sia maschili che femminili. Le reggine Foti Marica ed Evoli Luna si posizionano

rispettivamente terze e quarte nella cat. Allieve Spada femminile. Sale sul terzo gradino del podio anche Megna Davide per la cat. Allievi Spada Maschile, insieme a Condello Elisa, che ha gareggiato nella categoria Ragazze Spada Femminile. Terzo e quarto posto per gli atleti De Stefano Raffaele e Tarricone Simone, distintisi nella categoria Ragazzi di Spada

Maschile. Terza classificata nella categoria Giovanissime Spada femminile Verbaro Domenica. Il più giovane atleta reggino di “Scherma Reggio” a salire sul podio è stato Placanica Edoardo nella cat. Maschietti Spada maschile. Tanti altri sono gli atleti che

meriterebbero di essere citati per l’impegno profuso e la bravura con cui hanno saputo affrontare la fatica del torneo.

Per le nostre giovani promesse della Scherma, legate tra di loro da grande amicizia e stima reciproca maturate sulle pedane, continua intanto la preparazione in vista del prossimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Riccione che li vedrà cimentarsi con i coetanei provenienti da ogni parte d’Italia. En garde!