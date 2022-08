Giochi mediterranei: a Rende (CS) dal 5 al 10 settembre quelli di Squash

Saranno Francia, Grecia, Israele e Spagna, oltre chiaramente ai padroni di casa dell’Italia, le Nazioni protagoniste dei “Giochi del Mediterraneo di Squash”, in programma al Centro Sportivo Scorpion Health Club di Rende, in Calabria, dal prossimo 5 al 10 di settembre. Un evento non solo sportivo, ma anche di promozione del territorio visto il calendario di eventi collaterali organizzati grazie al supporto della Figs.

“E’ bello che finalmente siete in condizione di avere la possibilita’, in un luogo complicato come la Calabria, di avere una struttura per lo squash – dice il presidente del Coni, Giovanni Malago’ – C’e’ n’e’ un gran bisogno. Ma siete stati bravi nel fare un discorso che riguardi i giovani”. Poi la parola passa al presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. “Eventi come questo sono driver di sviluppo economico, turistico e sono strumento di promozione della pratica sportiva. Siamo certi che portera’ grande giovamento al territorio – conclude Cozzoli – Siamo felici che siano a Cosenza, dove abbiamo fatto una scommessa, rivisitando la nostra presenza territoriale”