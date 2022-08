Al via all’edizione 2022 di Conflenti Sport, : eventi e attività dal 11 al 14 agosto

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, riparte il Conflenti Sport – iniziativa fortemente voluta dal consigliere regionale CSAIn Calabria, Emanuele Mastroianni – una tre giorni di eventi e attività previste dall’11 al 14 agosto prossimi.

Anche quest’anno per i turisti che decideranno di passare le vacanze a Conflenti, paesino dell’entroterra lametino, ma anche per tutti i residenti dell’hinterland, si svolgeranno una serie di attività sportive incentrate sull’attività fisica e sulla pratica di molte e diverse discipline.

Anche questa edizione sarà organizzata e gestita a tutto campo dall’asd Conflenti trekking, guidata dalla neoeletta Maria Grazia Butera e dal comitato regionale dell’ente di promozione sportiva CSAIn Calabria, presieduto dal vicepresidente nazionale CSAIn, Amedeo Di Tillo.

Gli sport previsti per quest’anno sono il Beach Volley, diventato ormai appuntamento fisso per tutti gli sportivi che partecipano alla kermesse, il calcio balilla e il torneo di freccette.

Ma quest’anno si aggiunge una novità: il jorkyball, conosciuto con il nome gergale di calcio 2 contro 2.

Non solo sport durante la manifestazione ma anche musica e intrattenimento nelle serate nel borgo conflentese con Walter Celi e gli Arcieri Lametini insieme ai loro archi e frecce.

Domenica 14 agosto premiazione, alla presenza del consigliere regionale CSAIn Mastroianni e del presidente Di Tillo e festa in piazza Holi Colors insieme ai Dj Civas e Matty.

Questa iniziativa si inserisce nel programma di eventi che lo CSAIn sta portando avanti col duplice obiettivo di stimolare i giovani a fare sport e riprendere l’attività fisica dopo lo tsunami Covid e di mettere in campo ogni possibile iniziativa per combattere lo spopolamento dei centri interni e la solitudine della popolazione residente formata per lo più da anziani.

Tutti gli aggiornamenti sulle pagine social di CSAIn Calabria e Conflenti Sport.