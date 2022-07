Reggio: stasera Gran galà di pattinaggio al Parco Caserta

Tutto pronto per l’appuntamento, in programma questa sera alle ore 21 al parco Caserta, presso la pista ‘Pino Labate’ di Reggio Calabria, con il Gran galà di pattinaggio.

L’evento è organizzato dal Comitato Regionale FISR Calabria per festeggiare il centenario della Federazione che con i suoi sport rappresenta la miglior espressione del mondo dei giovani. L’appuntamento rientra nell’ambito del prestigioso Trofeo di pattinaggio “Bruno Tiezzi”, specialità free –style, ed è anche annoverato nel quadro degli eventi in programma per la celebrazione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Il galà vanta il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana, del Comune di Reggio Calabria e del Coni Calabria. In pista si esibiranno gli atleti della Delegazione Calabria della Federazione Italiana Sport Rotellistici, le società sportive ‘Calabria’, ‘Athena’, ‘Esperia’, ‘Italica’ e ‘ASD pattinaggio Lamezia ‘accompagnate da due ospiti d’eccezione ossia i grandi campioni internazionali del pattinaggio Luca Lucaroni e Pierluca Tocco.

Luca Lucaroni, 26 anni, è l’atleta di punta della FISR. Nonostante la giovane età, in carriera vanta, a livello Senior e Junior, ben 12 titoli mondiali, di cui 5 in singolo e 7 in coppia con la partner Rebecca Tarlazzi. Lucaroni è oggi il principale riferimento internazionale del pattinaggio artistico a rotelle nonché icona del settore.

Pierluca Tocco invece, ha 38 anni e oltre ad essere un atleta di fama mondiale ed europea è anche allenatore, coreografo e showman nonché insegnante di interpretazione e consulente su performance e programmi di gara. Entra in Nazionale all’età di 13 anni e nei successivi 11 anni seguono successi su successi: 2 coppe Europa,4 coppe Italia, 3 coppe di Germania,1 volte medaglia di bronzo ai campionati europei, 2 medaglie d’argento e la coronazione della sua attività agonistica con la vittoria del campionato europeo 2007 in Francia nella categoria seniores. Nel 2007 ai mondiali in Australia conquista il 6°posto e ai mondiali 2008 in Cina si piazza al 5° posto. Come ultima impresa riesce a conquistare ai mondiali in Germania un meritatissimo argento che lo porta ai vertici internazionali.

Il Galà di pattinaggio, che sarà presentato da Alessandra Giulivo, rientra quindi all’interno dei festeggiamenti del centenario della Federazione più “medagliata d’Italia”; federazione che abbraccia 12 specialità e che ha all’attivo tanti successi, ma che ha saputo rinnovarsi con nuove discipline e quindi oltre al pattinaggio artistico, il pattinaggio di velocità e l’hockey su pista e in line, annovera anche il downill, l’amatissimo skateboarding, l’inline freestyle, il roller freestyle, l’inline alpine, il roller derby e il monopattino.