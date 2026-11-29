– Un momento di confronto, approfondimento e riflessione condivisa, nel quale testimonianze ed esperienze diverse si sono intrecciate per richiamare l’attenzione su un fenomeno che continua a segnare profondamente la società. La manifestazione promossa a Filadelfia, nel Vibonese, in occasione del 25 novembre ha rappresentato un’importante occasione per parlare di violenza contro le donne, affrontandone le molteplici dimensioni e riaffermando la necessità di un impegno costante.

Ad arricchire l’incontro sono stati gli interventi qualificati del Presidente del Tribunale di Vibo Valentia Abigail Mellace e del Procuratore della Repubblica facente funzioni Concettina Iannazzo, che hanno offerto approfondimenti e riflessioni di carattere tecnico e giuridico, contribuendo a delineare strumenti, responsabilità e percorsi attraverso i quali contrastare il fenomeno della violenza. Importante anche il contributo della dirigente scolastica, che ha richiamato il ruolo fondamentale della scuola nella formazione, nella prevenzione e nella promozione di una cultura fondata sul rispetto.

Particolarmente toccanti le testimonianze degli ospiti del progetto Sai, che hanno restituito una dimensione concreta e universale del tema, ricordando come la violenza non conosca confini territoriali, nazionalità o appartenenze culturali anche attraverso la proiezione di un video (circola su internet) di notevole sensibilizzazione sul tema.

A queste si è affiancata la testimonianza della dottoressa Maria Antonietta Rositani, vittima di tentato femminicidio, insieme alla proiezione di brevi video che hanno contribuito a rendere il momento ancora più coinvolgente e a stimolare una riflessione collettiva.

Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa da Anna Bartucca, sindaca di Filadelfia, che ha sottolineato il valore di occasioni come questa, capaci di coinvolgere istituzioni, scuola e comunità in un dialogo necessario. «Non è mai troppo parlare di violenza, non è mai troppo sensibilizzare, approfondire e creare occasioni di confronto – ha evidenziato la prima cittadina – . La violenza non conosce confini e può manifestarsi in ogni contesto, indipendentemente dalla provenienza o dalla condizione sociale. Per questo è fondamentale continuare a parlarne, promuovere consapevolezza, educare al rispetto e soprattutto incoraggiare chi subisce violenza a non arrendersi, a chiedere aiuto e a denunciare. Il silenzio non deve mai diventare una prigione».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli studenti e al corpo docente dell’Istituto Omnicomprensivo, per il coinvolgimento, la partecipazione e la sensibilità dimostrata, nella consapevolezza che il ruolo delle giovani generazioni e della scuola è centrale nella costruzione di una società più attenta, consapevole e rispettosa. La sindaca, inoltre, ha inteso, ringraziare la giornalista Mariella Perrone «che ha saputo condurre con professionalità e sensibilità nonostante la delicatezza dell’argomento».

La manifestazione ha ribadito, ancora una volta, che il contrasto alla violenza non può limitarsi a una giornata simbolica, ma deve tradursi in un percorso continuo di ascolto, educazione, prevenzione e responsabilità condivisa. Parlare, confrontarsi e sensibilizzare resta un passaggio indispensabile affinché la cultura del rispetto possa affermarsi concretamente nella vita di tutti.