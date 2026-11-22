Dopo due anni di assenza, il Vibocomics torna ad abitare gli spazi suggestivi di

Palazzo Gagliardi. Sabato 28 e Domenica 29 Novembre 2026, la città di Vibo Valentia ritroverà la

sua Fiera del Fumetto, Arte & Cosplay – Vibocomics, promossa dall’ Associazione “Persefone &

Co. APS”, in compartecipazione con il Comune di Vibo Valentia e con il coinvolgimento dell’

Assessorato alla Cultura, rappresentato dall’ Assessore Stefano Soriano, che ha creduto nel

valore culturale e sociale dell’iniziativa. La manifestazione si svolge con il sostegno del GAL Terre

Vibonesi e del suo Presidente Vitaliano Papillo, realtà impegnata nella promozione,

valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue identità, contribuendo a rafforzare il legame tra

comunità, creatività e opportunità di crescita.

Un ritorno atteso, che non coincide soltanto con la ripresa di un appuntamento dedicato

all’immaginario contemporaneo, ma assume il significato più profondo di una ripartenza. Sono

stati due anni complessi, attraversati da cambiamenti, difficoltà e da una perdita personale che ha

lasciato un segno indelebile nella storia dell’associazione. Il ricordo di Claudio, figura cara e

partecipe del percorso di Persefone & Co. accompagnerà idealmente questa nuova edizione

perché alcune presenze continuano a vivere nelle passioni che hanno contribuito ad alimentare e

nei progetti che trovano la forza di proseguire anche dopo l’assenza.

La scelta del mese di Novembre, del resto, non è casuale. È il mese in cui, nell’immaginario della

tradizione, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si fa simbolicamente più sottile. Un

tempo particolarmente evocativo per un’associazione che porta il nome di Persefone, la dea della

rinascita, figura mitologica che incarna il ciclo eterno della discesa e del ritorno. Un richiamo che si

intreccia naturalmente con il carattere di questa edizione, nella quale il brivido, il mistero e

l’immaginario horror avranno un ruolo di primo piano.

L’apertura ufficiale è prevista per sabato 28 Novembre 2026 alle ore 15:00, con l’inaugurazione

dell’area artisti, che accoglierà fumettisti, illustratori, creativi, associazioni e artigiani provenienti

da diverse località calabresi, con una significativa presenza di talenti vibonesi. Per due giornate

Palazzo Gagliardi si trasformerà in un luogo di incontro tra linguaggi artistici, generazioni e forme

differenti di espressione: fumetto, illustrazione, arti visive, artigianato, giochi, cultura ludica e

cosplay.

**IL PROGRAMMA: TRA CULTURA POP E IMMAGINARIO HORROR**

Il Vibocomics 2026 avrà nella cultura pop il proprio centro di gravità dinamico, intesa non come

semplice intrattenimento, ma come fenomeno culturale capace di generare comunità, creatività e

nuove occasioni di partecipazione. La giornata di sabato sarà dedicata a Persefone e alle

atmosfere più oscure dell’immaginario fantastico. Tra gli ospiti di rilievo figura il maestro Luigi

Cozzi, autore, regista e sceneggiatore, amico e collaboratore del regista Dario Argento. Personalità

di riferimento del cinema fantastico e di fantascienza italiano, protagonista di un incontro dedicato

al suo percorso artistico e al cinema di genere, insieme al giornalista Davide Mirabello.

E ancora, Davide Bonadonna, illustratore e modellatore scientifico, noto soprattutto per le sue

ricostruzioni paleontologiche di animali estinti. Il suo lavoro è stato pubblicato in numerosi libri,

musei e riviste, tra cui i suoi murales nella mostra Spinosaurus del National Geographic Museum.

Non mancheranno iniziative ispirate al mondo creepy, laboratori per bambini, giochi da tavolo,

Lego, giochi di ruolo, tiro con l’ arco e attività dedicate agli appassionati. Tra le esperienze

proposte al pubblico anche una scacchiera gigante, un’ area selfie room con teli giganti a cura di

Joka Calabria aps. Laboratori promossi da Centro Studi e Formazione Sigma e l’ Archivio Storico

Comunale. Due stanze a tema, una “Crime” realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di

Criminologia di Vibo Valentia, che offrirà ai visitatori un’occasione di avvicinamento alle

dinamiche dell’investigazione e della criminologia, una “Cosplay Horror” realizzata dall’

Associazione Arte che Parla aps. Spazio anche alle arti visive, con una mostra speciale dell’artista

vibonese Antonella Giurgola, un percorso espositivo che si inserisce nelle suggestioni e nelle

atmosfere evocative di questa edizione, e con l’esposizione delle opere del Maestro Antonio La

Gamba, artista di riconosciuta sensibilità, la cui ricerca arricchirà ulteriormente il dialogo tra arte,

immaginazione e identità culturale del territorio.

Domenica 29 Novembre sarà invece la giornata dedicata alla cultura ludica, allo spettacolo e alla

creatività, con la partecipazione del Maestro Andrea Brissa e il suo quiz musicale “Game of

Tones”. Lo chef Francesco Messina Tappatumi fonderà i sapori della cultura calabrogiapoonese e

infine il tanto atteso Contest Cosplay, uno degli appuntamenti più rappresentativi della

manifestazione, con una giuria tecnica d’ eccezione. Ad accompagnare il pubblico ci sarà anche il

collettivo comico cosentino Cinghios Group, conosciuto sul web per i suoi irresistibili doppiaggi e

per la capacità di trasformare ironia e creatività in intrattenimento.

Accanto agli appuntamenti principali, il pubblico potrà esplorare gli stand commerciali, incontrare

artisti e artigiani, conoscere le produzioni indipendenti e partecipare alle numerose attività

distribuite negli spazi di Palazzo Gagliardi.

**UNA FIERA CHE GUARDA AL TERRITORIO E ALLE NUOVE GENERAZIONI**

La presenza di numerosi artisti calabresi e, in particolare, di giovani creativi del territorio vibonese

rappresenta uno degli elementi qualificanti di questa edizione. Il Vibocomics nasce infatti dalla

convinzione che il fumetto, l’illustrazione e le espressioni della cultura pop possano costituire

strumenti di crescita, educazione estetica e valorizzazione delle competenze creative locali.

L’obiettivo è fare di Palazzo Gagliardi uno spazio aperto, in cui la cultura possa incontrare il gioco,

la conoscenza possa dialogare con l’immaginazione e le nuove generazioni possano riconoscersi

protagoniste di una proposta culturale contemporanea.

La manifestazione sarà a ingresso gratuito e aperta alla cittadinanza, agli appassionati e ai curiosi

di ogni età. Il programma completo, i protagonisti e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui

canali social ufficiali del Vibocomics @fumettoecosplay