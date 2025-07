Silvana Surace porterà a Vibo Valentia “Radici Siciliane”: un viaggio pittorico tra memoria, colori e appartenenza

Ci sarà anche Silvana Surace, pittrice calabrese di Palmi (R.C.), dalla cifra stilistica inconfondibile, tra i 90 artisti selezionati per partecipare alla prestigiosa mostra internazionale “Art Exchange America & Italy”, che si terrà a Palazzo Gagliardi dal 17 luglio al 24 agosto 2025. Un evento che unirà, attraverso l’arte, due Paesi legati da profonde affinità culturali, e che farà di Vibo Valentia uno dei principali crocevia creativi del Mediterraneo.

Il progetto, curato da Daniela Rambaldi, presidente della Fondazione Carlo Rambaldi, e da Tess Howsam, direttrice artistica di Culture Lab LIC di New York, è nato per promuovere l’incontro tra artisti italiani e americani, favorendo la contaminazione tra linguaggi, tecniche e visioni differenti. Dopo un primo capitolo negli Stati Uniti, Art Exchange America & Italy approderà in Italia con un allestimento che promette di essere ricco, dinamico e profondamente evocativo.

La mostra si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della nascita di Carlo Rambaldi, geniale creatore di effetti speciali che ha saputo fondere arte e tecnologia in modo rivoluzionario. Ed è proprio nel segno di questo spirito visionario che il progetto vuole esaltare l’arte come mezzo di connessione, scambio e costruzione di ponti tra popoli e identità.

In questo contesto, Silvana Surace presenterà “Radici Siciliane”, un’opera già esposta con successo a New York e pensata per evocare — attraverso colori vividi, agrumi solari, folklore e vita quotidiana — la bellezza della Sicilia e le emozioni profonde legate alla memoria e alle origini. Il dipinto nasce dalla profonda gratitudine dell’artista nei confronti della regione siciliana, con la quale Surace ha intensamente collaborato. L’opera ha l’intento di offrire conforto e senso di appartenenza agli emigrati, regalando loro una visione familiare e calorosa della terra lasciata alle spalle.

«Partecipare a questa iniziativa internazionale è per me motivo di grande orgoglio – ha dichiarato l’artista –. Con Radici Siciliane ho voluto raccontare la Sicilia non solo come luogo fisico, ma come emozione condivisa, come casa interiore. Ringrazio Daniela Rambaldi e Tess Howsam per aver creduto nel mio lavoro e per continuare a portare avanti, con sensibilità e visione, un progetto che valorizza l’arte come linguaggio universale».

Nata a Palmi, Silvana Surace si sta affermando con forza sulla scena artistica contemporanea, grazie a uno stile che unisce matericità, colori accesi e volumi tridimensionali, rendendo le sue opere immediatamente riconoscibili. Ha già esposto in numerose località mondiali, di cui si ricorda il grande successo delle esposizioni in Polonia (Cracovia) e al Louvre di Parigi, ricevendo apprezzamenti unanimi dalla critica e dal pubblico.