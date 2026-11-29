Un momento di profonda riflessione condivisa, attraverso i linguaggi universali della Cultura, per ribadire con forza il “no” a ogni forma di sopruso e discriminazione di genere. In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Commissione Politiche di Genere dell ‘ Associazione Reggio Cresce promuove un’iniziativa aperta alla cittadinanza, organizzata in sinergia con il Liceo Statale “Tommaso Gulli”, con l ‘ Associazione La Nuova Verdi ed una rete di realtà associative del territorio reggino: Associazione Terra Mia, Associazione Demetra, Associazione K’Arte e Pro Loco Montebellum.

L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 18:00, presso il suggestivo cortile della Chiesa di San Giuseppe al Corso, nel cuore di Reggio Calabria.

La serata si svilupperà lungo un percorso artistico ed emozionale pensato per sensibilizzare il pubblico, e in particolare le nuove generazioni, sul tema del rispetto e della tutela dei diritti delle donne. Il programma prevede diversi momenti di grande intensità:

• Parole e Poesia: Reading letterario a cura della Prof.ssa Federica Malara insieme agli allievi del Liceo “T. Gulli”, protagonisti attivi di un messaggio di speranza e consapevolezza.

• Arte Visiva: Una mostra di quadri interamente dedicati al tema, curata dalla Prof.ssa Dominella Melidona, per raccontare attraverso i colori e le forme la dignità, il coraggio e il riscatto femminile.

• Musica: Accompagnamenti e intermezzi musicali affidati al talento delle Proff.sse Grazia Barillà al violino e Giada Principato al pianoforte, che impreziosiranno l’atmosfera della serata.

Per la realizzazione dell’iniziativa si ringraziano sentitamente la Dirigente Scolastica del Liceo “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria, Prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, la Commissione Politiche di Genere dell’Associazione Reggio Cresce, L’associazione La Nuova Verdi e le associazioni partner Ass. Terra Mia, Ass. Demetra, Ass. K’Arte e Pro Loco Montebellum, la cui preziosa collaborazione conferma l’importanza di fare rete sul territorio per promuovere una cultura dell’educazione sentimentale, dell’ascolto e della parità.