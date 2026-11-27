Con l’inizio della novena, previsto per le 17 di oggi, al quale farà seguito la Santa Messa con l’accensione della lampada votiva, entrano nel vivo i festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Nicola di Bari in programma a Siderno Superiore, organizzati dall’Arcipretura Protopapale retta dal parroco don Giuseppe Alfano, col sostegno della Diocesi di Locri-Gerace con a capo S.E. il Vescovo Mons. Cesare Di Pietro e dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni.

Domenica 29 novembre prenderanno il via alle ore 10 col rosario tradizionale cantato e, a seguire, la Santa Messa. Quindi, per le vie cittadine sarà il momento dell’atteso appuntamento della benedizione dei buoi, dei mezzi agricoli e dei frutti della terra, con raduno di buoi, cavalli e mezzi agricoli alle ore 11 nel parcheggio di San Sebastiano e la successiva sfilata degli animali e dei trattori. Al termine della sfilata e della benedizione verranno, come da consolidata tradizione, consegnati i campanacci. Si tratta di un momento di fede, cultura e comunità, nato per valorizzare le radici rurali e il legame profondo tra il popolo di Siderno e la terra, riconoscendo il valore del lavoro agricolo e delle tradizioni contadine tramandate di generazione in generazione, un evento al quale collabora l’associazione “L’Aratro”, gruppo dei trattoristi della Locride.

Accanto alla benedizione dei buoi, quest’anno il programma prevede l’iniziativa “Un dolce per San Nicola“, un momento di condivisione nel quale le famiglie porteranno in piazza un dolce fatto in casa, adagiandolo sui tavoli appositamente allestiti.

“Ciò che conta – recita la locandina diffusa dagli organizzatori – non è la grandezza o il tipo di dolce, ma il cuore con cui lo prepariamo per onorare San Nicola e stare bene insieme”.

Sabato 5 dicembre, col rosario tradizionale cantato e la novena in onore di San Nicola, partirà la solenne vigilia, con la santa messa in programma alle 17:30 nella quale verrà benedetto il pane di San Nicola. Alle 20, il suono di zampogne e canti del Natale calabrese a cura di Andrea Bressi cantastorie e i Giamberiani, arricchita dalla degustazione di prodotti tipici in piazza.

Domenica 6 dicembre la Festa di San Nicola inizierà di buon mattino, col lancio dei botti scuri delle ore 7. Alle 16, la sfilata del complesso bandistico “Associazione Giovani Musicisti” di Mammola prima della messa delle 17:30 che sarà preceduta dal rosario tradizionale cantato e seguita dalla processione con la reliquia e l’effigie lignea del Santo Patrono per le vie principali del centro storico. Alle 19 lo spettacolo piromusicale “Christmas Firework Show” in piazza Cavone, mentre alle 21 inizierà lo spettacolo musicale del gruppo etno-folk-pop Notos, tappa del “Destinu tour”, che sarà seguito dall’estrazione della riffa.

Non rimane, dunque, che partecipare a questi attesi festeggiamenti, parte integrante del grande patrimonio immateriale del centro storico di Siderno Superiore, per il quale, di recente, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia ha proposto il rinascimento della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico, a testimonianza del suo grande valore.