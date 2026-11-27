Gli studenti del primo biennio del Liceo Matematico e delle Scienze saranno protagonisti di un percorso laboratoriale d’eccellenza accanto a docenti universitari e ricercatori.

Abbattere le barriere tra la scuola secondaria di secondo grado e il mondo della ricerca accademica, portando l’università direttamente tra i banchi di scuola. È questo l’obiettivo dell’importante collaborazione didattica avviata dal Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, che coinvolgerà gli studenti del primo biennio (classi 1A, 2A, 1G, 2G e 1H) dell’indirizzo Liceo Matematico e delle Scienze (LMS).

Grazie a questo accordo, i giovani liceali avranno l’opportunità unica di affrontare contenuti disciplinari avanzati ed esperienze pratiche di laboratorio fianco a fianco con i professori del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell’Università degli Studi di Messina.

Nello specifico, per le attività legate alla Fisica, alle Scienze e alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), i docenti dell’istituto reggino saranno affiancati da un prestigioso team accademico composto dai professori Giorgio Arcadi (delegato MIFT per la Terza Missione), Francesco Caridi, Carmelo Corsaro (delegato MIFT per l’Orientamento), Giorgio Nordo, Francesco Oliveri, Alessandro Pilloni, Patrizia Rogolino e Rosalba Saija.

Un traguardo accolto con grande entusiasmo ai vertici del Liceo. «Siamo profondamente soddisfatti di questa importante opportunità – spiega la Dirigente Scolastica del “Leonardo da Vinci”, Antonella Borrello –. La sinergia attivata con il mondo accademico consentirà ai nostri studenti di vivere un’esperienza formativa fortemente innovativa, capace di orientarli con maggiore consapevolezza verso le scelte future».

A entrare nel dettaglio metodologico del progetto è la professoressa Maria Angela Corsaro, referente del Liceo Matematico e delle Scienze: «In piena coerenza con la vocazione del nostro corso di studi – afferma la docente – al biennio sono previste 30 ore annue aggiuntive dedicate a Fisica, Biologia, Chimica e ICT. Si tratta di moduli dal taglio prettamente laboratoriale, pensati per ampliare l’orizzonte culturale dei ragazzi, stimolarne lo spirito critico e coltivare l’attitudine alla ricerca scientifica». L’approccio didattico punta a superare la tradizionale lezione frontale: «L’apprendimento – conclude Corsaro – si basa sulla partecipazione attiva degli studenti al problem solving e sulla costruzione autonoma del sapere attraverso attività pratiche e funzionali».

L’offerta formativa si arricchisce ulteriormente per gli studenti delle seconde classi (2A e 2G), i quali avranno anche il privilegio di svolgere esperienze laboratoriali di Chimica sotto la guida diretta dei ricercatori della sede messinese della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, eccellenza nazionale nella ricerca biologica e marina.

Il progetto, coordinato dalla tecnologa Thalassia Giaccone del Sicily Marine Centre della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Messina, sede territoriale diretta da Teresa Romeo, vede la collaborazione di Federica Ragazzola del Genoa Marine Centre e del prof. Davide Maggioni dell’Università di Milano-Bicocca. Attraverso laboratori di comunicazione della scienza, gli studenti approfondiranno lo studio delle foreste di alghe giganti dello Stretto di Messina, svilupperanno competenze STEM e contribuiranno alla realizzazione di un prodotto digitale per la tutela del mare.

A chiusura della presentazione dell’iniziativa, dalla dirigenza scolastica giunge un ringraziamento corale a tutti gli attori che hanno reso possibile questo ponte tra scuola e alta formazione: il Direttore del dipartimento MIFT, professor Domenico Majolino, la professoressa Rosalba Saija, docente di Fisica Moderna all’Unime, il Presidente della Stazione Zoologica Roberto Bassi, la referente Thalassia Giaccone con il suo team di supporto, oltre alla professoressa Maria Angela Corsaro, ai docenti e ai tutor del liceo impegnati sul campo.