Si conclude con un appuntamento dal profondo valore civile e umano il ciclo di incontri sulla prevenzione e la sensibilizzazione contro la violenza di genere, promosso dal gruppo delle Donne Democratiche in questo mese di Novembre.

“L’evento rappresenta un momento cruciale del percorso affrontato finora, di confronto aperto alla comunità per riflettere sulla necessità di costruire una società più giusta, più egualitaria e più libera – afferma Eliana Ciappina per le Donne Dem palmesi -. Una società nella quale la tutela dei diritti, la dignità delle donne e il contrasto a ogni forma di sopraffazione non restino soltanto princìpi dichiarati, ma diventino responsabilità condivise e impegno concreto”.

Al centro dell’incontro ci sarà la figura di Maria Chindamo, donna libera e potente testimone di legalità, la cui storia continua a interrogare le coscienze e a richiamare tutti al dovere di non dimenticare. A raccontarne il valore e l’eredità sarà Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, che da anni porta avanti con determinazione una testimonianza preziosa nella ricerca della verità e nella difesa della libertà.

A partire dalla storia di Maria, Mimma Sprizzi, avvocata esperta in diritti delle donne e attivista, e Marcella Clara Reni, notaia e presidente nazionale di Prison Fellowship, offriranno il loro contributo di riflessione sul significato profondo della sua testimonianza, sul coraggio che continua a trasmettere e sulla necessità di trasformare il dolore e la memoria in responsabilità civile, giustizia e impegno concreto.

“Perché ricordare non basta – conclude Ciappina – se alla memoria non segue la volontà di cambiare le cose. E perché una società più giusta si costruisce ogni giorno, attraverso la consapevolezza, il coraggio di prendere posizione e la capacità di non restare indifferenti”.

Perché parlarne è un atto di resistenza.