Quando la cultura della tradizione diventa veicolo di dialogo e di scambio, un patrimonio si trasforma nel più potente strumento di pace. È questa la missione di “Machines for Peace”, la suggestiva mostra-installazione promossa dalla Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane che, dopo le tappe di Bethlehem, Praga, Belgrado, Parigi, Roma, Viterbo e Bruxelles approda in Messico, nella splendida città di Santiago de Querétaro.

Dal 2 dicembre al 10 gennaio, le immagini delle feste della Rete – il Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, i Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda dei Candelieri di Sassari– attraverso un’installazione di arte visiva contemporanea che comprende i film di Francesco De Melis dedicati alla Rete e gli scatti dei fotografi di comunità (Sara Poggi, Stefano Marigliani, Paolo Peluso, Giancarlo Parisi, Francesco Iannelli e Francesco Dettori) riempiranno gli spazi del Museo de Arte Sacro, una struttura storica coloniale novohispana articolata attorno a cortili e sale d’epoca nel centro storico di Querétaro, Patrimonio dell’Umanità. La fonosfera del progetto di antropologia visiva – condiviso dal coordinamento tecnico-scientifico della Rete con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura- sarà immersa, anche a Santiago de Queretaro, nel bosco di ulivi che arricchisce, fin dalla tappa al Bethlehem Peace Center nell’aprile 2023, l’installazione.

Il progetto è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gode del patrocinio di quel Dicastero, di quello della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dei Comuni di Viterbo, Nola, Palmi e Sassari, oltre che del sostegno delle Arcidiocesi e le Diocesi delle stesse città. È promossa da Rete delle grandi Macchine a spalla su idea, progetto e coordinamento scientifico di Patrizia Nardi in collaborazione e condivisione con l’ICPI e coinvolge, dal 2023, le comunità patrimoniali della Rete riunite in GRAMAS oltre ad avere avuto il sostegno della Federazione Italiana Club per l’UNESCO, dei club territoriali del Rotary International e del F.R.A.C.H. Fellowship of Rotarians who Approciate Cultural Heritage e di Meraviglia Italiana Project.

L’azione, realizzata grazie ai fondi della Legge 77/2006 gestita dall’Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, mira a promuovere il patrimonio culturale immateriale italiano creando ambiti di collaborazione, di relazione e di scambio. Sulla base di questo approccio, l’evento in Messico è realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Gobierno del Estado de Querétaro, la Secretaría de Cultura del Estado attraverso la Coordinación de Patrimonio Inmaterial y Fiestas Comunitarias, il Municipio de Querétaro, l’Academia Nacional de Arquitectura e il Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro.

“L’iniziativa non è soltanto un’esposizione dedicata all’ingegno, alla devozione e alla spettacolarità delle celebri feste italiane, ma rappresenta un vero e proprio ponte simbolico e istituzionale tra due sponde dell’Atlantico e produce, di fatto, un dialogo virtuoso tra le Convenzioni UNESCO 1972 e 2003, tra siti e saperi, rituali, feste e tradizioni viventi. Santiago de Querétaro offre il palcoscenico ideale per questa sinergia. Il suo centro storico è infatti un importante Sito Patrimonio Mondiale (Convenzione 1972) che custodisce al suo interno un gioiello architettonico legato indissolubilmente all’Italia, a Viterbo, alla Rete: il Complesso Monumentale di Santa Rosa di Viterbo, capolavoro del barocco messicano. Portare in questo luogo la mostra-installazione della Rete significa riunire idealmente il “contenitore” monumentale e il “contenuto” vivente, seguendo le raccomandazioni UNESCO e dimostrando che il patrimonio materiale e quello immateriale non sono compartimenti stagni, ma due facce della stessa medaglia identitaria, capaci di arricchirsi reciprocamente quando vengono messi in connessione. Una sfida importante, che abbiamo colto e sulla quale abbiamo molto lavorato. Devo dire che sono particolarmente felice del ritorno di Palmi nel contesto delle attività della Rete sulla progettazione internazionale. L’ambito palmese va molto attenzionato, perché deve risolvere molti problemi e questo è tanto più cogente, quanto lo è la responsabilità in relazione ad un Rapporto periodico all’UNESCO incombente, che svilupperemo nel corso dei primi mesi del 2027. Dimostrare all’UNESCO che sussistono le condizioni per mantenere un riconoscimento non è solo interesse di una comunità sociale o politica, che sia ma è un dovere preciso nei confronti del nostro Paese, che attraverso l’UNESCO e la Legge 77 sta dando enormi possibilità di promozione e valorizzazione ai patrimoni e ai nostri territori. Anche a Palmi.”

L’azione internazionale di diplomazia culturale coinvolgerà, nello Stato di Queretaro, la sindaca della città di Viterbo che, insieme al Sodalizio dei Facchini della Macchina di Santa Rosa, doneranno al Complesso Monumentale di Santa Rosa e alla Città di Santiago di Queretaro una maquette di “Dies Natalis”, la Macchina di Santa Rosa progettata da Raffaele Ascenzi. Della delegazione farà parte, in rappresentanza dei soggetti istituzionali della Rete e della Città di Palmi il sindaco Giovanni Calabria, mentre il Presidente del Sodalizio dei Facchini Massimo Mecarini con il Capo Facchini Luigi Aspromonte rappresenteranno, insieme al Sodalizio, l’intera comunità della Rete. La delegazione è guidata da Patrizia Nardi, che è curatrice della mostra-installazione e ha indirizzato e coordinato l’intero progetto coadiuvata dal presidente di GRAMAS, Luca De Risi e dagli uffici dell’assessorato alla Cultura del Comune di Viterbo.

“La possibilità di inserire Palmi in un contesto internazionale così importante e prestigioso con una presenza concreta in Messico” ha detto il sindaco, Giovanni Calabria “è per me e per la mia amministrazione un motivo di grande soddisfazione. Il recupero del ruolo della Città all’interno del circuito della Rete, nel quale non è ospite ma parte integrante con gli stessi benefici ma soprattutto con gli stessi doveri delle altre città, è un obiettivo importante per ridare a Palmi il ruolo che merita e per ridarle voce propositiva, visto che peraltro il progetto UNESCO è partito dalla Palmi. Sono particolarmente lieto anche della circostanza di rappresentare, insieme alla sindaca di Viterbo Chiara Frontini, i soggetti istituzionali della Rete, che presto incontrerò in un tavolo tecnico-scientifico della Rete a Roma per una serie di progetti UNESCO. Un riconoscimento è una grandissima opportunità di crescita per una comunità e per un territorio e l’impegno deve essere massimo per non sprecare una possibilità unica di affacciarsi all’ambito nazionale e internazionale per promuovere la nostra cultura, che la Varia incarna moltissimo. Cambieranno molte cose attorno alla Varia, e il rapporto con la Rete è una di queste. Del resto, è un preciso dovere dei sindaci sostenere le azioni di salvaguardia in favore della festa, così come sottoscritto nel momento della presentazione del dossier. Un impegno preciso, verso l’UNESCO e le comunità che amministriamo”.

Attraverso installazioni multimediali, testimonianze e racconti visivi, la mostra invita il pubblico messicano e internazionale a riflettere sul valore della partecipazione collettiva e sulla capacità delle tradizioni di abbattere i confini geografici. L’evento a Santiago de Querétaro si configura dunque come una tappa fondamentale di un percorso di cooperazione internazionale che vede l’Italia e il Messico uniti nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e profondamente radicato nella salvaguardia delle proprie radici culturali.