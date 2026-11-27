Ogni anno, il 25 novembre, le piazze di gran parte del mondo si riempiono di scarpe rosse e di panchine che vengono ridipinte dello stesso colore. È la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, Risoluzione 54/134. Anche quest’anno la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona, sempre sensibile a questa tematica, ha voluto celebrare questa giornata così importante. L’evento principale ha visto la partecipazione delle studentesse e degli studenti di tutte le classi, che hanno voluto dare il proprio contributo attraverso diversi momenti rappresentativi , offrendo, nello stesso tempo, numerosi spunti per riflettere, per non dimenticare e per dire, insieme: MAI PIÙ !

La manifestazione, che ha visto la presenza di Bruno Germanò, Presidente facente funzioni della terza Circoscrizione in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria, è partita dall’ascolto di un monologo di Andrea de Bruyn, un messaggio rivolto agli uomini affinché non diventino un pericolo da cui una donna debba difendersi, poiché l’amore non controlla e non umilia. Successivamente, le studentesse delle seconde classi si sono soffermate su quattro giovani donne (Pamela Genini, Maria Ida Santopaolo, Lorena Isceri, Tania Terrin), le cui vite sono state tragicamente spezzate per mano di chi diceva di amarle. A introdurre le storie, un brano scritto, cantato e interpretato dalle studentesse della classe prima.

Custodire le loro storie – hanno affermato gli allievi – significa restituire dignità e ascolto a chi non ha più potuto parlare. Impegnandosi, nel veicolare il messaggio , si costruisce un domani in cui nessuna donna debba più subire il silenzio della sopraffazione. Successivamente, alle studentesse delle classi terze è stato affidato un momento danzante sulle note della canzone Voilà, un inno al rifiuto del silenzio e alla rivendicazione assoluta del proprio diritto di esistere. Alunne ed alunni delle prime classi, infine, hanno cantato e tradotto nella Lingua dei Segni Italiana il brano “Esseri umani” di Marco Mengoni con l’intento di celebrare il valore inestimabile del rispetto, dell’empatia e dell’unicità di ogni individuo.

La Dirigente Scolastica , Avv. Simona Sapone, nel complimentarsi con gli alunni e i docenti per i momenti emozionanti e ricchi di pathos, ha sottolineato che, educare al rispetto, riconoscere gli stereotipi, imparare a costruire relazioni basate sull’ascolto e sulla parità, sono competenze che si sviluppano fin dai primi anni di scuola e che contribuiscono a prevenire ogni forma di discriminazione e violenza. Per questo motivo la scuola ha intrapreso questo percorso, attraverso il quale i ragazzi imparano a confrontarsi con gli altri, a riconoscere le differenze e a comprendere il valore delle proprie parole e dei propri comportamenti.

Ha concluso l’Avv. Antonino Bizzintino, Vicepresidente del CPO (Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati), che ha portato i saluti all’Assemblea da parte del Presidente, Avv. Saveria Cusumano. Bizzintino, tramite una narrazione personale , ha spiegato agli studenti che le leggi sono indispensabili, ma occorre andare oltre: costruire una società in cui la violenza, anche quella psicologica, non trovi giustificazione. Attraverso uno scambio dialogico con gli studenti ha ,altresì, spiegato che promuovere una cultura del rispetto significa costruire ogni giorno contesti in cui ciascuno possa sentirsi riconosciuto, ascoltato e libero di esprimere la propria identità. La scuola, insieme alle famiglie e alla comunità educante, può contribuire a trasformare questi valori in comportamenti concreti, dentro e fuori dall’aula.