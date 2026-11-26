Conferenza sul tema IL CANTO DEI PATRIARCHI. La Flora dell’Aspromonte fra Botanica, Storia e Archeologia

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 novembre 2026 alle ore 17 presso la sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

L’evento, dopo un indirizzo di Saluto del presidente dell’Associazione Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria, prof. Renato Laganà, vedrà la relazione della professoressa Paola Nasti, docente presso il Polo Tecnologico “Augusto Righi” di Reggio Calabria.

La relazione sarà accompagnata da immagini.

Il Tema

L’Aspromonte è un eccezionale scrigno di biodiversità e un rifugio geobotanico dove i “legni venuti dal freddo” (relitti glaciali come il pino laricio, l’abete e il faggio) si sono radicati nella storia d’Italia. La presentazione unisce la scienza al mito letterario: dai giganti vegetali con radici ancorate alla roccia, fino agli alberi-monumento testimoni del Risorgimento (il Pino di Garibaldi) e guardiani dei segreti di briganti, carbonai e liutai.

La Relatrice

Paola Nasti, laureata in Scienze Agrarie presso la facoltà di Agraria di Portici (NA), è docente di Scienze meccaniche, agrarie ed economiche presso l’IIS Righi, indirizzo CAT oggi Polo Tecnologico. È membro del Direttivo di Legambiente, adulta scout del MASCI e svolge attività di volontariato.