Tra la costa jonica e l’Aspromonte immagini e parole d’autore raccontano un territorio di grande fascinazione: dal mare alla montagna, visioni insolite e rimandi ancestrali ripercorrono luoghi, storie, emozioni. “Barcalabria” di Antonello Scotti e Gioacchino Criaco, fresco di stampa per Rubbettino editore, è una preziosa pubblicazione documentale e poetica al tempo stesso, sostenuta dal GAL Terre Locridee nell’ambito del progetto regionale, intervento 19.3.1, “Atelier dell’abitare l’ecosistema”. Il libro fotografico, edito da Rubbettino, sarà presentato domenica 29 novembre, alle ore 17.00, nella sala della Biblioteca “G. Incorpora” di Palazzo Nieddu, a Locri, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

“Barcalabria” è la crasi tra “bar”, “figlio” in aramaico, e Calabria, bianca come la luce del sole. Ed è anche una sorta di bar, in senso ampio, con le porte aperte per l’uscita, eppure sempre pronto all’accoglienza. Scotti e Criaco intrecciano angolazioni creative diverse e complementari, omaggiando la Calabria jonica e le radici greche, terra complessa e generosa, che tra le pieghe di un apparente immobilismo custodisce una grande forza trasformatrice.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Locri Giuseppe Fontana, l’assessore alla Cultura Domenica Bumbaca, il presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì, il direttore del GAL Terre Locridee, Guido Mignolli, il direttore editoriale di Rubbettino, Luigi Franco.

«Abbiamo scelto di sostenere il pregevole lavoro di Scotti e Criaco perché meritorio e perché in linea con la nostra progettualità legata al territorio. Il libro, infatti, ha un grande valore artistico e documentale, guarda alla costa jonica da angolazioni originali, in chiave anche antropologica e di analisi del territorio. Dal mare alla montagna un unico racconto per immagini e testi attraverso cui conoscere l’essenza dei luoghi. Nella nostra visione di sviluppo locale l’identità riveste un ruolo fondamentale e, in questa direzione, “Barcalabria” rappresenta un tassello importante per definirla e valorizzarla» dichiara il presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì.