Un evento partecipato, divertente e pieno di curiosità. Così si può raccontare la presentazione del libro “Inglesità”, di Manuela Raschellà, che si è tenuta alla Mondadori di Siderno, davanti a un pubblico numeroso, attento e curioso.

Ha aperto l’incontro il prof. Pietro Iaquinta docente dell’Università della Calabria partendo dalle proprie esperienze professionali presso università all’estero affermando di essere rimasto stupito positivamente dal libro “Inglesità” per la sua semplicità e per la struttura originale. Il libro, scritto in italiano, ha un’ironica formula a quiz con aneddoti simpatici che incuriosiscono anche chi non conosce la lingua inglese, e dà la sensazione a chi lo legge di trovarsi a Londra, anche se non vi è mai stato.

Una serata che non è stata la classica presentazione, ma un vero e proprio viaggio tra parole, abitudini, modi di dire, differenze culturali e piccole manie inglesi raccontate con leggerezza e ironia.

Tra aneddoti, domande da parte della presentatrice Evelin Candido, tante risate e spunti di riflessione da parte del giornalista Antonio Baldari, l’autrice Manuela Raschellà ha saputo coinvolgere tutti, trasformando il libro in un dialogo aperto: Cosa non ti aspetti dai veri “inglesi”? Quali sono le frasi tipiche e le consuetudini per fare bella figura, anche per chi non conosce l’inglese?

Il pubblico ha partecipato con entusiasmo. Tanti i momenti divertenti, tante le curiosità emerse, in un clima caldo e familiare, proprio come piace alla Mondadori di Siderno: un luogo che è sempre di più punto di incontro culturale per la città e per tutto il territorio.

Al termine dell’incontro, lungo momento di firmacopie e foto con i lettori.

L’autrice Manuela Raschellà ha espresso un ringraziamento speciale a Roberta ed Antonio Strangio della Mondadori di Siderno per l’ospitalità e a tutti i presenti che hanno reso la serata così viva e partecipata.

“Inglesità” si conferma un libro da leggere, da regalare e da condividere: curioso, brillante e capace di far sorridere mentre fa riflettere.