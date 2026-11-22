Torna il Festival delle Migrazioni – Winter Edition, giunto alla sua quinta edizione, che quest’anno porta con sé una grande novità: il Villaggio Globale. Tre giornate di incontri, dibattiti, laboratori, musica e momenti di condivisione che animeranno il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, mettendo al centro le persone, le comunità e le storie che attraversano il fenomeno migratorio.

Promosso e organizzato dall’Associazione Coopisa, ActionAid e Fondazione CDP, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e il coinvolgimento dei Comuni di Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi e San Roberto, il Festival nasce con l’obiettivo di creare spazi di confronto e partecipazione, favorendo l’incontro e contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.

La novità di questa edizione è rappresentata dal Villaggio Globale, un luogo di incontro e scambio che vuole valorizzare il contributo delle comunità migranti, riconoscendole non soltanto come destinatarie di percorsi di accoglienza, ma come protagoniste attive della vita sociale e culturale dei territori.

«Con questa quinta edizione vogliamo fare un ulteriore passo avanti: non limitarci a parlare di migrazioni, ma creare occasioni concrete in cui le persone possano incontrarsi, conoscersi e riconoscersi. Il Villaggio Globale nasce proprio da questa idea: costruire uno spazio in cui ogni comunità possa esprimere la propria voce e mettere in circolo esperienze, saperi e storie. Crediamo che l’inclusione si realizzi soprattutto attraverso la partecipazione e la possibilità, per ciascuno, di sentirsi parte attiva del territorio in cui vive», dichiara Luigi De Filippis, presidente dell’Associazione Coopisa.

Il programma prenderà il via il 3 dicembre presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con i saluti istituzionali, la partecipazione dei rappresentanti consolari di diversi Paesi e la presentazione ufficiale della quinta edizione del Festival. La giornata proseguirà con incontri dedicati alle narrazioni delle migrazioni, alle storie dei popoli e alle esperienze di chi lavora quotidianamente nei percorsi di accoglienza e inclusione. Non mancheranno laboratori linguistici e interculturali, workshop e momenti di approfondimento. In serata, a San Roberto, sono previste una cena a cura delle comunità presso l’Auditorium parrocchiale e il concerto del Moussa Ndao Ensemble, progetto musicale che intreccia le sonorità dell’Africa e della Calabria.

Il 4 dicembre sarà ancora l’Università Mediterranea a ospitare una giornata di approfondimento e confronto. Al centro, il ruolo delle comunità migranti non soltanto come beneficiarie, ma come protagoniste attive dei territori. Attraverso tavoli tematici e interventi di esperti, operatori e rappresentanti delle comunità, si affronteranno questioni fondamentali come il lavoro dignitoso, i diritti, la partecipazione e il welfare culturale, il diritto all’istruzione, le procedure di frontiera e il contrasto alle discriminazioni. La giornata si concluderà a Laganadi con una cena delle comunità e lo spettacolo teatrale “Ecuba. Il sogno” di Katia Colica.

La terza e ultima giornata, il 5 dicembre, sarà dedicata alla musica, all’incontro e alla chiusura del Festival. Tra gli appuntamenti, il laboratorio di musica d’insieme “Viaggio sonoro tra le culture mediterranee” e una cena delle comunità presso l’Antico Frantoio Calabrò di Sant’Alessio in Aspromonte, seguita dal concerto dei Rednillo, duo italo-marocchino che fonde sonorità gnawa, hassani, tuareg e rock psichedelico.

Durante tutte le giornate sarà inoltre possibile visitare, presso l’androne del Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea, gli stand delle comunità partecipanti, con esposizioni e testimonianze provenienti da Angola, Bangladesh, Bielorussia, Brasile, Egitto, Filippine, Georgia, Italia, Marocco, Mozambico, Nigeria, Senegal, Tunisia e Ucraina. Un’occasione per conoscere da vicino tradizioni, esperienze e percorsi di vita, attraverso il contributo diretto delle persone e delle comunità coinvolte.

Il Festival si conferma così un appuntamento che va oltre il semplice approfondimento del fenomeno migratorio: uno spazio di incontro nel quale le persone diventano protagoniste, le differenze si trasformano in occasioni di dialogo e i territori si riscoprono luoghi di partecipazione, solidarietà e cittadinanza attiva.