Grande coinvolgimento per la seconda giornata del Trofeo Anassilao. La manifestazione ha offerto un evento di grande significato, in cui è stato trattato il tema del bullismo e sono stati consegnati i tradizionali Premi Anassilao.

Studenti e campioni

L’iniziativa, organizzata da Italica Sport con il sostegno della Regione Calabria, ha visto la partecipazione in sala di tanti studenti. Con loro sul palco due campioni di livello internazionale: Alessio Sakara, artista marziale misto e campione del mondo BKFC, e Raoul Allegranti, vicecampione del mondo di pattinaggio artistico e campione europeo. A condurre la mattinata è stato Marco Mauro.

L’apertura e il presidente Polimeni

Dopo l’apertura degli Zampognari di Cardeto, la giornata è proseguita con un’esibizione in sala di pattinaggio artistico e una a cura delle atlete nuoto artistico. Ha quindi preso la parola il presidente di Italica Sport, Marco Francesco Polimeni, che ha fatto il punto su un evento che quest’anno ha raggiunto una dimensione internazionale. A partire da sabato, infatti, le competizioni porteranno a Reggio Calabria atleti da tutta Italia e dall’estero..

Le autorità sul palco

È seguito il videomessaggio dell’europarlamentare Giusi Princi, rivolto ai partecipanti alla giornata.

Sul palco sono intervenuti, rispondendo alle domande degli studenti sul coraggio dei giovani: Eulalia Micheli, assessore della Regione Calabria all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche per i giovani; Fabio Colella, consigliere delegato del Comune di Reggio Calabria; il capitano Alessandro Bonsignore, comandante della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria; Antonio Eraclini, membro della Giunta del CONI Calabria; Walter Melacrino, coordinatore regionale di Sport e Salute; Antonello Scagliola, presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico.

Il messaggio di Filippo Magnini

Filippo Magnini, due volte campione del mondo nei 100 stile libero e bronzo olimpico ad Atene 2004, ha inviato un videomessaggio ai ragazzi e a tutta Reggio Calabria. Da sabato anche lui sarà in città per le gare di nuoto del Trofeo Anassilao, al Parco Caserta Sport Village.

I Premi Anassilao 2026

Insieme al presidente Polimeni, Allegranti ha consegnato i Premi Anassilao 2026.

Premio Anassilao Cultura all’attore Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes, che ha salutato la sala con un videomessaggio. A ritirarlo è stato il fratello Gino Fonte.

Il premio per l’impresa è andato a Capua 1880, azienda reggina di livello internazionale che porta nel mondo il bergamotto di Reggio Calabria. Lo ha ritirato il Cfo Giuseppe Mallamaci.

Premio Anassilao Sport all’ex pallavolista Antonella Del Core, plurititolata campionessa della Nazionale di pallavolo e reggina d’adozione.

Il premio per il sociale è andato al procuratore Roberto Di Palma, per il suo impegno a protezione dei giovani e dei loro diritti.

Sakara e il coraggio di dire no

Dopo i premi è toccato ad Alessio Sakara parlare ai giovani. Con un monologo ha spiegato quanto sia importante coltivare interessi e impegnarsi, per non lasciare spazio a fenomeni negativi come il bullismo.

È seguita una scena interattiva su un episodio di bullismo in classe, interpretata da giovani figuranti. Al momento clou la scena si è fermata e la sala ha deciso con un voto dallo smartphone come farla finire. A prenderne parte e a commentare è stato anche il Maestro Giuseppe Chirico di Italica Sport, che ha preparato i ragazzi e cura il torneo di MMA del Trofeo.

La psicologa Giulia Cogliandro ha spiegato come riconoscere il bullismo e che cosa fare, partendo dai risultati del sondaggio anonimo raccolto in apertura.

Il Trofeo continua fino a domenica

Il V Trofeo Anassilao si era aperto giovedì al Parco Caserta Sport Village con la pesa ufficiale degli atleti di Mma, mentre un gruppo di persone si era recata a scoprire le bellezze dell’Aspromonte e della città di Reggio.

La manifestazione prosegue fino a domenica 22 novembre con: