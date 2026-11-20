L’Assemblea dei Soci del Lions Club Siderno ha assegnato all’unanimità il

Premio “Eccellenza”, intitolato alla memoria del compianto Pasquale Gagliardi

e giunto quest’anno alla sua IV edizione, al giornalista Aristide Bava,

universalmente riconosciuto come il decano dei giornalisti della Locride.

Da decenni corrispondente storico della “Gazzetta del Sud” e collaboratore di

numerose testate locali e regionali, Bava ha costruito una lunga carriera

professionale che si è sviluppata tra la carta stampata, il giornalismo televisivo,

l’informazione associativa e la promozione culturale del territorio calabrese e, in

particolare, della Locride. È stato fondatore e Direttore responsabile

dell’emittente televisiva Teleradiosud e, successivamente, dell’emittente

radiotelevisiva PromovideoTv. Accanto all’attività giornalistica, si è sempre

distinto per un intenso impegno sociale e rappresenta un punto di riferimento

dell’Associazione Lions, all’interno della quale ha ricoperto per lunghi anni il

ruolo di Direttore responsabile della rivista distrettuale “108 Ya”; è attualmente

redattore del mensile internazionale “Lion”.

Il giornalista Aristide Bava,

vincitore della IV edizione del Premio

Numerosi i premi e i riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni. Tra i più significativi, il premio speciale

dell’Associazione Pro Loco di San Giovanni di Gerace (2002), conferito «per la sua sagace sapienza nel

diffondere i messaggi positivi della nostra terra»; il riconoscimento speciale in occasione della prima edizione

del Premio Letterario Città di Siderno (2004), «per il positivo impegno giornalistico a favore del territorio»; il

Premio alla stampa “Mileto Filocamo” (2018), assegnato dalla sezione della Locride del Cenacolo della Cultura

e delle Scienze; e il premio “Locride 2023”, istituito dal Liceo “G. Mazzini” di Locri e dalla Fondazione Woods

per rendere omaggio alle eccellenze locridee distintesi nella valorizzazione umana, sociale, artistica e culturale

del territorio.

Altrettanto significativo il percorso in ambito lionistico: nel 2000 il “Certificate of Appreciation” del Lions

Clubs International, per l’impegno profuso nella valorizzazione degli scopi del Lionismo durante il primo

anno di presidenza del Lions Club di Locri; l’anno successivo il Melvin Jones Fellow, il più prestigioso

riconoscimento dell’Associazione; quindi, nel 2015, il premio alla carriera del Lions Club di Locri, nel 2023 il

“New Voices Award” per l’impegno a favore dell’Associazione e della comunità e, nel 2024, un secondo

Melvin Jones Fellow.

La cerimonia di consegna del Premio “Eccellenza” si terrà sabato 5 dicembre 2026, alle ore 17,00, presso la

Sala del Consiglio comunale di Siderno, con la partecipazione istituzionale del Sindaco della Città, Maria

Teresa Fragomeni, del Presidente del Lions Club Siderno, Paolo Raschillà, dei Presidenti di Zona e di

Circoscrizione Lions, Rocco Vasile e Armando Alessi, del Past Governatore Pino Naim e del Presidente del

Consiglio di Amministrazione della Fondazione distrettuale, Franco Scarpino.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Rocco Muscari, apprezzato corrispondente della “Gazzetta del Sud”,

e sarà introdotto da Vincenzo Mollica, già Presidente della Circoscrizione Lions. Sono previsti interventi

programmati del giornalista Giuseppe Giannetto e del medico e scrittore Giuseppe Ventra. All’evento, aperto

al pubblico, prenderanno parte numerosi esponenti di primo piano del mondo lionistico calabrese e

distrettuale.

Il Premio “Eccellenza”, intitolato alla memoria di Pasquale Gagliardi, è stato conferito nelle precedenti

edizioni al cardiochirurgo sidernese Gaetano Gargiulo, già punto di riferimento dell’Ospedale S. Orsola di

Bologna, al giornalista vaticanista Enzo Romeo e al dott. Salvatore Saccà, apprezzato primario della

Cardiologia di Mirano.

«Con questo riconoscimento il Lions Club Siderno intende rendere omaggio a una vita spesa al servizio dell’informazione

e della comunità — dichiara il Presidente Paolo Raschillà —. Aristide Bava ha saputo raccontare la Locride con

rigore, misura e amore per la propria terra, dando voce alle sue eccellenze e ai suoi valori più autentici: esattamente ciò

che il Premio intitolato a Pasquale Gagliardi vuole custodire e tramandare».