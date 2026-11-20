Un viaggio dentro la creatività, tra quaderni d’artista, opere, collage e sperimentazione. È questo il filo conduttore di “Officina per esseri imperfetti – Una figura, infinite storie”, l’iniziativa culturale che si terrà sabato 21 novembre 2026, alle ore 17:30, presso la Galleria SerArt di Reggio Calabria.

Protagonista dell’incontro sarà Eleonora Maria Barbaro, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del proprio processo creativo, raccontando il rapporto tra intuizione, ricerca artistica, immagini e composizione.

Al centro dell’appuntamento ci saranno i quaderni d’artista, le opere e i collage: strumenti e linguaggi attraverso i quali una figura può trasformarsi, assumere nuove forme e dare vita a infinite storie.

Il titolo dell’iniziativa richiama proprio il valore dell’imperfezione come possibilità espressiva e come punto di partenza per esplorare la creatività.

L’evento è promosso in collaborazione con Arterie Lab e SerArt – Associazione Culturale.