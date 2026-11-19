Ci sono città che possiamo definire “altre”… Certe, poche, che sono un’altra cosa. Che sono diverse. Piccole, trascurate, dimenticate. Che nascondono misteri o singolarità. Impenetrabili, i muri delle case antiche scrostati, un dedalo di vicoli, con vecchie porte colorate che conducono chissà dove, atmosfere da miscuglio di genti e secoli.

Gli angoli di questi posti sono il cuore di “Avventure urbane – Piccole storie vaganti fra i vicoli della città e oltre”, racconti del quotidiano dentro una dimensione “altra”, di Guido Mignolli, edito nella collana Iride del gruppo Rubbettino.

Mignolli, architetto e studioso del territorio, professionista della progettazione ecosistemica e della valorizzazione delle diversità, specialista di lungo corso di strategie per lo sviluppo socio-culturale delle comunità, affida ora alla narrazione la curiosità e la cura per l’anima dei luoghi.

«Ho messo insieme vicende, situazioni, pensieri che, negli anni, si sono intrecciati alle mie esperienze professionali e umane e ne ho fatto una raccolta, espressione dello stesso sentire che mi guida nella mia professione. Un’altra forma di condivisione, attraverso tanti piccoli fatti di vita quotidiana che mi hanno suscitato riflessioni e sentimenti molto vicini a quelli che sperimento nel lavoro, spinto in entrambi i casi sempre da un grande desiderio di conoscere – spiega Mignolli –. Ho messo queste storie su carta per trattenerle, per non farmele rubare dal tempo e per cercare altri tasselli insieme a quanti avranno voglia di leggerle e di ritrovare il quotidiano di tutti noi che, poi, ci accorgiamo, non è sempre così ovvio, anzi è spesso una sorpresa».

Catanzaro è la città “altra”, quella piccola e misterica. Ma può essere una qualunque città a cui si voglia guardare cercandone angoli nascosti, viuzze antiche, storie poco conosciute. Così le “Avventure urbane” conducono al Pianicello, sul ponte Morandi, nelle suggestioni delle strade in penombra, a scrutare gatti, a dialogare con i lupi, a sentire la nonna oltre ogni limite materiale. Con percezioni, incursioni e straniamenti diffusi qua e là, dentro la normalità, sempre apparente.

Guido Mignolli è nato e vive a Catanzaro, è presidente di “Dedalo” – Società cooperativa e direttore del Gal Terre Locridee. Il volume è già disponibile nelle librerie e negli store online. La presentazione è in programma per il 18 dicembre, alle ore 17.30, nelle sale della Biblioteca De Nobili di Catanzaro.