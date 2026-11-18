Venerdì 20 novembre alle ore 16:30 nei locali della biblioteca comunale “Armando La Torre” di via Reggio avrà luogo l’incontro su “I pericoli del mondo digitale“, parte del programma di percorsi di prevenzione dal titolo “Passaggi di parole” organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia.
L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessorato alle Politiche Sociali che fa capo al Vicesindaco Salvatore Pellegrino ed è finanziata col fondo per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I percorsi di prevenzione, in via di realizzazione nei comuni che afferiscono all’Ats di Caulonia, comprendono una serie di attività interattive, come laboratori educativi, giochi di gruppo, esperienze di condivisione, simulazioni e role playing e incontri con esperti.