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Università Mediterranea: il 19 novembre l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027. Laurea Honoris Causa al Maestro Gerardo Sacco

Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dal titolo “Dal talento all’eccellenza”. L’evento si terrà giovedì 19 novembre, a partire dalle ore 10.30, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli” (Cittadella Universitaria Via dell’Università n.25 89124 Reggio Calabria).
Nel corso della mattinata sarà conferita la Laurea Magistrale Honoris Causa in “Design per le culture mediterranee. Prodotto|Spazio|Comunicazione” al Maestro Orafo Gerardo Sacco, celebre ambasciatore dell’artigianato artistico e della cultura mediterranea nel mondo.
A conclusione della cerimonia principale, si svolgerà un breve momento istituzionale dedicato alla consegna dei titoli di Professore Emerito.
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