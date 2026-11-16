“Parole di madri nei miti di Ovidio. L’efficacia ‘obliqua’ di suppliche, lamenti, vanti”: il 17 novembre incontro a Reggio Calabria

Martedì 17 novembre, alle ore 16:45, presso la Biblioteca “P. De Nava” di Reggio Calabria, nell’ambito del Mediterraneo Reghion Mito Festival, si svolgerà la conferenza dal titolo “Parole di madri nei miti di Ovidio. L’efficacia ‘obliqua’ di suppliche, lamenti, vanti”. L’appuntamento culturale è promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e dalla stessa Biblioteca “P. De Nava”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Introdurrà i lavori Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, nonché Presidente Onorario, Direttore Scientifico e Presidente della Sezione Antichistica del CIS della Calabria. Relazionerà Rosa Santoro, Professore Aggregato di Letteratura Latina dell’Università di Messina e componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. Le voci delle madri nei miti di Ovidio — soprattutto nelle Metamorfosi e nelle Eroidi — rappresentano uno dei vertici più alti della poetica del pathos e dell’indagine psicologica dell’autore latino. Quando Ovidio dà voce a una figura materna, lo spazio epico e mitologico si incrina per fare posto a una scrittura del dolore estremo, della disperazione e della protesta contro le leggi ingiuste degli dèi o del fato. Attraverso queste protagoniste, il poeta esplora le reazioni limite dell’animo umano di fronte al lutto, al tradimento e al conflitto interiore. Uno dei momenti più potenti, in cui la parola materna si fa grido di accusa universale, è incarnato da Ecuba, straziata dopo la caduta di Troia, la distruzione della sua casa e il sacrificio brutale dei figli.