L’11 dicembre a Taurianova la presentazione del libro “Mussolini. Anatomia di un’inutilità storica. Il fallimento politico, sociale, morale e geopolitico del fascismo” di Domenico Amuso

Venerdì 11 dicembre 2026, alle ore 18.45, la Chiesa degli artisti in S. Lucia ospita la presentazione del libro «Mussolini. Anatomia di un’inutilità storica. Il fallimento politico, sociale, morale e geopolitico del fascismo» di Domenico Amuso. L’ingresso è libero.

L’incontro è promosso dal Comune di Taurianova insieme alla Consulta delle Associazioni e della Società civile di Taurianova. Per l’autore, cresciuto a Taurianova, è un ritorno a casa.

Il libro ripercorre il Ventennio senza miti e senza nostalgie. Mette alla prova del bilancio storico le promesse del regime e ne misura il fallimento su quattro piani: politico, sociale, morale e geopolitico.

«Ho voluto presentare questo libro prima di tutto nella mia città», dichiara Domenico Amuso. «Raccontare il fascismo per quello che è stato, dati alla mano, è un modo per difendere la memoria e la democrazia, soprattutto parlando ai più giovani.»

Aprono la serata i saluti istituzionali del Sindaco di Taurianova Domenico Romeo, dell’Assessore alla Cultura Maria Concetta Valotta e di Don Cesare Di Leo, Arciprete dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Modera la giornalista Nadia Macrì. Dialoga con l’autore, Simone Marafioti. Gli intermezzi musicali sono a cura dell’Associazione «LanuovaVerdi».

L’autore. Domenico Amuso, cresciuto a Taurianova, vive e lavora a Modena. È medico chirurgo, specialista in chirurgia generale e medicina dello sport, giornalista e scrittore. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di diversi saggi, con AmuseBook ha pubblicato tra gli altri «Specchi del sé. La storia del narcisismo tra mito, cultura e psiche».