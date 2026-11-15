“Leggere nella città di Zaleuco”: si è concluso il progetto sulla lettura dedicato a tutta la comunità

Studenti, docenti, associazioni culturali e sportive hanno preso parte all’incontro di restituzione del progetto “Leggere nella città di Zaleuco”, il progetto promosso dal Comune di Locri – Assessorato alla Cultura e finanziato dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito dell’avviso “Città che legge 2024-2026”. Un percorso che è stato protagonista anche fuori dai confini cittadini, ospite lo scorso maggio al prestigioso Salone Internazionale del Libro a Torino nello stand della Regione Calabria insieme al GAL Terre Locridee.

La Biblioteca comunale “G. Incorpora”, luogo simbolo del progetto stesso legato ai libri, ha accolto una comunità numerosa e partecipe, a testimonianza dell’interesse suscitato da un’iniziativa che ha coinvolto associazioni, cittadini e le scuole protagoniste del territorio, tra tutte l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca” e il Liceo Scienze umane e linguistico “Mazzini”, in un articolato percorso dedicato alla promozione della lettura: laboratori, podcast, animazione culturale hanno trasformato la lettura in un’esperienza collettiva, capace di mettere in relazione generazioni, linguaggi e sensibilità differenti. Fondamentale è stata inoltre la realizzazione di storytelling e videospot, strumenti che si sono rivelati importanti per diffondere il messaggio sulla promozione della lettura e incentivare la presenza in biblioteca, impreziosita inoltre di un’area allestita per i piccoli lettori.

Il “Festival delle Fiabe” con I Girasoli della Locride guidati dalla presidente Irma Circosta e dalla referente del progetto culturale Antonella Iaschi, i laboratori di fumetto con Laura Papa e Simona Carrozza, le fiabe musicali dell’Accademia Senocrito, il teatro dei burattini e delle marionette con Angelo Gallo e Teatro della libellula, il “Festival nazionale del Podcast scolastico”, promosso da Via Verdi 11 e Fondazione Scannapieco, che ha letteralmente “costruito ponti” tra diverse regioni proprio grazie alla lettura, sono stati i momenti apicali del progetto, che ha visto la preziosa collaborazione dell’Archeoclub Locri, e si sta già lavorando alle prossime edizioni per la città guidata dal sindaco Giuseppe Fontana. A seguire l’intero progetto, dalle presentazioni dei libri fino ai vari appuntamenti culturali, è stata la giornalista Maria Teresa D’Agostino.

Nel corso dell’appuntamento sono stati consegnati i Bibliocorner tematici destinati a scuole, associazioni ed enti partner facendo così nascere la biblioteca diffusa, con diversi punti focali della città – Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Mazzini”, Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca”, Garden Tennis “Riccio”, Parco Giochi Piazza dei Martiri, Stazione Ferroviaria, Parco Archeologico nazionale di Locri Epizefiri, Rural Center- Circolo Terza età, Cattedrale Santa Maria del Mastro, Lega Navale, Ospedale Civile di Locri – dove è possibile prendere libri in prestito e lasciarne altro, con spirito di condivisione, ed è stata presentata la “Mappa di Zalex” per renderli rintracciabili e accessibili.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo progetto a cui abbiamo dedicato energie, cura e attenzione, avendo come riferimento i giovanissimi, vero motore del futuro dei territori. Abbiamo visto così nascere una rete che riconosce nei libri e nella cultura strumenti di crescita, inclusione e coesione sociale – dichiara l’assessore alla Cultura Domenica Bumbaca, anima del progetto che fa capo al significativo riconoscimento “Locri Città che legge”, consolidamento di un percorso avviato da tempo e focalizzato sul valore della lettura, grazie anche alla collaborazione delle librerie della città – Vogliamo ringraziare il Settore politiche sociali con Cinzia Adornato che si è occupata del progetto e tutto l’Ufficio Istruzione e Cultura che ha contribuito all’ottima riuscita. Un bilancio assolutamente positivo, quindi, che ci incoraggia e ci dà fiducia nel continuare su questa strada, promuovendo altre attività».