A Giusi Princi il Premio internazionale Anassilaos Civitas Europaea. Per la prima volta il riconoscimento va a un rappresentante politico

L’europarlamentare Giusi Princi ha ricevuto il Premio internazionale Anassilaos Civitas Europaea. Un riconoscimento unico nella storia perché per la prima volta viene assegnato a un rappresentante politico.

“L’Associazione non è solita insignire riconoscimenti a esponenti del mondo della politica”, ha spiegato il Presidente dell’Anassilaos, Prof. Stefano Iorfida, durante la cerimonia di premiazione. “In questo caso – ha continuato il Prof. Iorfida -, un’eccezione va sicuramente fatta per l’Onorevole Giusi Princi, una personalità della nostra città che opera in Europa non solo nell’interesse della città e della Calabria ma nell’interesse di quella civiltà europea alla quale ci dobbiamo sempre ispirare”. Poi, a una domanda sul motivo per cui il riconoscimento per la prima volta fosse andato a un rappresentante della politica, il Presidente Iorfida ha risposto: “Perché è una politica diversa, nel senso più alto del termine”.

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta in una gremita Sala “Federica Monteleone” del palazzo del Consiglio regionale calabrese, a Reggio Calabria, hanno partecipato personalità illustri del mondo delle istituzioni, della magistratura, dell’università, della ricerca, delle professioni, della scienza e della medicina, non solo calabresi ma anche provenienti da altre regioni italiane e dall’estero.

Il Premio promosso dall’Associazione culturale Anassilaos, che da quarant’anni opera sul territorio, quest’anno è giunto alla sua 38^ edizione, assumendo anche la qualifica di “riconoscimento internazionale” non solo per le personalità che insignite in questi anni ma anche per la presenza nel Comitato scientifico di studiosi provenienti da vari Paesi.

“Ricevere per la seconda volta il Premio Anassilaos – afferma l’Onorevole Giusi Princi – è per me motivo di grande orgoglio ed emozione. La prima volta, nel 2008, mi fu conferito nel ruolo di dirigente scolastico; oggi, in quello di parlamentare con il riconoscimento di rappresentante della Calabria nella Civitas Europaea. Ringrazio – prosegue – il Presidente dell’Anassilaos, Prof. Stefano Iorfida, che guida con competenza, dedizione e lungimiranza una prestigiosa realtà culturale che da anni promuove la conoscenza, la ricerca, il confronto delle idee e la valorizzazione del patrimonio culturale, contribuendo alla crescita civile del nostro territorio. Un grazie sincero anche al Comitato scientifico e all’Architetto Antonella Postorino, responsabile del Centro Studi per la Cultura dell’Architettura e del Paesaggio Anassilaos”.

“Essere stata individuata quale espressione calabrese della Civitas Europaea – evidenzia l’On. Princi – significa riconoscere alla nostra terra un ruolo nella costruzione dell’identità europea. La Calabria non è periferia, ma una parte viva di un’Europa che affonda le proprie radici nella storia, nella cultura mediterranea e nel dialogo tra i popoli. Questo riconoscimento porta con sé un significato ulteriore e speciale: sono la prima rappresentante politica a ricevere il Premio Anassilaos, una scelta che supera una consuetudine statutaria che non aveva mai contemplato il conferimento a un esponente politico. Vivo questo primato come orgoglio ma soprattutto come una responsabilità. Perché riconoscere il valore di una donna impegnata nelle istituzioni significa anche affermare che la politica può e deve dialogare con la cultura, senza appartenenze e senza steccati. È questo l’impegno che intendo assumere anche per il futuro: rappresentare le istituzioni nella loro interezza, con spirito di servizio, autonomia di pensiero e rispetto per ogni sensibilità, oltre gli schieramenti e le appartenenze. Le istituzioni appartengono a tutti e devono essere luogo di confronto, coesione e costruzione del bene comune. Credo in una politica – continua l’europarlamentare calabrese – capace di ascoltare, di riconoscere il valore delle competenze, di custodire la cultura e di trasformare il dialogo in opportunità di crescita. Accolgo questo Premio con gratitudine, ma soprattutto con la consapevolezza che ogni riconoscimento autentico non segna un punto di arrivo: indica una strada da percorrere, con ancora maggiore responsabilità”.

“L’Europa c’è – conclude l’On. Princi – e sostiene le realtà che contribuiscono a custodire e promuovere un patrimonio culturale che affonda le proprie radici in una storia ultramillenaria, da preservare e tramandare come fondamento della nostra identità e risorsa per il futuro”.