“La falsità è la verità degli altri” - Oscar Wilde
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaA Polistena IL CLUB, il progetto di Firmamento Collettivo dedicato ai più...
AgoràAgorà Reggio Calabria

A Polistena IL CLUB, il progetto di Firmamento Collettivo dedicato ai più piccoli per migliorare il pensiero critico e creativo

Uno spazio di confronto in cui le domande dei più piccoli diventano occasione per riflettere e scoprire il perché delle cose. IL CLUB è un progetto di Firmamento Collettivo, che nasce dalla curiosità e dalle domande con cui i bambini e le bambine esplorano il mondo.

IL CLUB, vincitore per la sezione Trampolino, che è dedicata ad artiste ad artisti under 35 o emergenti, è un progetto in fase intermedia sostenuto da Dracma e che verrà realizzato all’Auditorium Comunale di Polistena dal 16 al 29 novembre.

Testo e regia di Adele Di Bella, con Miryam Chilà, Carmelo Crisafulli e Martina Tinnirello, dramaturgia Giulia Trivero, IL CLUB è un progetto di Firmamento Collettivo, realtà nata nel 2022 con lo scopo di realizzare progetti teatrali volti ad indagare le contraddizioni politiche, economiche e sociali contemporanee attraverso drammaturgie originali. I membri di Firmamento Collettivo si occupano anche di pedagogia teatrale, curando laboratori, corsi e lezioni-spettacolo.

Protagonisti sono Ciccio, Lolla e Tata, tre bambini di terza elementare, che decidono di fondare IL CLUB, per dare ai bambini uno spazio in cui non si risponde con “Perchè si” o “Perchè no”. Un luogo sicuro dove ogni domanda è importante, e può essere uno spunto per riflettere e approfondire determinati argomenti, riuscendo a dare una chiave di lettura per riconoscere le ingiustizie, mettere in dubbio le regole della quotidianità e rivederle, se necessario.

«Attraverso piccole avventure quotidiane e un dialogo diretto con il pubblico, invitato a diventare parte del CLUB, lo spettacolo propone ai bambini e alle bambine un esercizio di pensiero critico, ma anche creativo, sulla realtà: interrogarsi su ciò che diamo per scontato e scoprire che, spesso, esistono possibilità diverse da quelle che sembrano già tracciate».

 

Per il lavoro di sensibilizzazione sul territo da parte di Firmamento e con il sostegno di Dracma, sarà realizzato un laboratorio, sabato 21 novembre, sempre a cura del Collettivo, dedicato ai bambini e alle bambine  della scuola primaria, che si svolgerà in collaborazione con il Palazzo della Cultura di Polistena, presso Palazzo Sigillò. Dalle 16:00 alle 17:00 per i bambini dai 6 agli 8 anni, dalle 17:30 alle 19:00 per quelli dai 9 agli 11.

Il 27 novembre, inoltre, all’Auditorium Comunale di Polistena, Firmamento Collettivo metterà in atto una restituzione rivolta ai bambini e alle bambine,  che potranno assistere agli sviluppi del lavoro realizzati in residenza.

Il progetto rientra nel progetto C.Re.A.,  il primo Centro di Residenza per Artisti nella nostra regione, promosso da Dracma e Compagnia Teatro del Carro,o, e sostenuto da MiC – Ministero della Cultura (FNSV) e Regione Calabria – UOA Cultura (PAC 14/20).

Articolo PrecedenteNasce il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”. Lunedì 16 Novembre cerimonia istitutiva a Palazzo Campanella
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Riapre a Paola la Biblioteca comunale “Roberta Lanzino”

Svolta storica per la sanità nella Piana di Gioia Tauro. Il Sindaco Michele Conia annuncia: “Da lunedì 16 novembre la Casa della Comunità di...

Acri: il Kiwanis celebra la Giornata della gentilezza

Geotermia, nuove opportunità per la Calabria. Geologi: “Il calore del sottosuolo risorsa strategica per la transizione energetica”

Il 15 novembre a Crotone il concerto della violinista giapponese Rino Yoshimoto

Il Consiglio Comunale di Campo Calabro approva il Documento Unico di Programmazione 27-29 e la mozione sull’Area Integrata dello Stretto

“La Nuova Questione Sociale”: a Cosenza Istituzioni, Chiesa e Associazioni del terzo settore insieme per contrastare le nuove povertà alla vigilia della X Giornata...

L’eurodeputata Palmisano (M5S) all’università Magna Graecia di Catanzaro: “I giovani devono poter scegliere di restare, non essere costretti a partire”

Gonzalo Rubalcaba conquista il Latin Grammy. Antonietta Santacroce: «Da subito abbiamo creduto nella forza del suo progetto»

Sport, Passione e Integrazione: l’U.S. Girifalco conquista l’Europa alla scoperta del modello Alcobendas

Farmacia dei servizi e telemedicina: Ranuccio (Vicepresidente Consiglio regionale), “sbrogliare subito il nodo prescrittivo e garantire una soluzione transitoria a tutela dei cittadini”

Leggere e contrastare la devianza minorile. Incontro del laboratorio Kora

Università Magna Graecia: dal 16 al 18 novembre il Visiting Professor Szymon Skoczyński a Catanzaro

Vertenza Sirti, il segretario generale Francesco Gatto: 620 posti di lavoro a rischio. Sosteniamo lo sciopero e la mobilitazione del 16 novembre

Nasce il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”. Lunedì 16 Novembre cerimonia istitutiva a Palazzo Campanella

Incidente sulla SS107 “Silana Crotonese”: tre vittime e una persona ferita

Gioia Tauro: poliziotto libero dal servizio salva la vita a un giovane coinvolto in un grave incidente stradale

Crotone, i giovani indicano le priorità per la Calabria e rilanciano il confronto sull’unità del centrosinistra

Emodinamica H24 subito decisiva a Crotone: tre interventi salvavita nella prima notte di attività

La Banda dell’Esercito Italiano a Catanzaro: il 19 novembre al Politeama un concerto all’insegna della solidarietà

“THE RIGHT TO PLAY – Tutti protagonisti. Nessuno escluso!” a Reggio Calabria

“Alfa e Omega”, due donne, un’attesa e un destino: il noir esistenziale in scena a Reggio Calabria

Il reggino Saverio Malara nel cast di “Captivated”, il film con Al Pacino e Katie Holmes

Straordinario successo della Cadi Antincendi Futura contro il Cus Molise: 4-2

Ivan Donchev torna ad Acri con il quinto appuntamento dell’integrale delle 32 Sonate di Beethoven: “Il Teatro musicale”

San Gregorio d’Ippona, una mozione per modernizzare il Consiglio comunale: registrazioni audiovisive, partecipazione da remoto e diretta streaming delle sedute

Vibo Marina, la proposta della strada della littorina ignorata in consiglio comunale. Petracca: “Si preferisce non guardare al futuro del territorio”

Tripla corona tricolore per Gabry Driver

Il treno della Costa Viola: dalla Regione 50mila euro per il progetto che unisce Palmi e Seminara

Centro Studi Internazionale Luigi Lilio: nuovi membri, un sito ufficiale e un programma di ricerca internazionale

Delitti in Emilia Romagna del 1992: ergastolo definitivo per il boss Nicolino Grande Aracri

Il basket moderno tra spettacolo, tecnologia e nuove forme di intrattenimento

Giornata Mondiale del Diabete, a Lamezia Terme informazione, prevenzione e solidarietà. Una sedia, mille attenzioni: il valore di non lasciare nessuno solo

Vumbaca Reggio BiC, visita della Commissione ACES Europe: la realtà paralimpica calabrese conquista i delegati

Mazzei a Mezzogiorno Amaranto: “In estate ho aspettato la Reggina. Il Sambiase? Arriverà tranquillo…”

Tribunale di Rossano, Rapani replica a Baldino: “Il suo emendamento non è stato bocciato, era irricevibile e senza coperture”

Cosenza, giovedì l’incontro con gli studenti sulla figura di Pietro Mancini

Gizzeria, i Costruttori Nautici finanziano lo studio scientifico sui Laghi La Vota: droni subacquei per mappare i fondali

Inarcassa incontra i territori, grande partecipazione all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

‘Ndrangheta, Davi: “Richichi non vive più ad Archi da mesi”

Giornata Mondiale della Prematurità, all’Auditorium Zanotti Bianco il concerto di beneficenza dell’associazione Eracle ODV

I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza: “Della stessa sostanza dei sogni”. Al via la campagna di Orientamento per le iscrizioni 2027-2028

Carpanzano, aperto il collegamento sul viadotto della Medio Savuto. Caputo: “Una risposta per i cittadini e per il territorio”

“Memoria e Futuro”: i Rotary Club Cosenza e Cosenza Nord esplorano il patrimonio del Museo dei Brettii e degli Enotri

Sicurezza urbana, Caputo (FdI): “61mila euro per vigilanza notturna nell’estate 2027”

Calabria, 116 eventi climatici estremi. Pd: “Prevenzione prioritaria, governo e Regione ancora fermi”

Siderno (RC), nasce “I Love Christmas”: il 15 novembre la presentazione del progetto natalizio

Colletta Alimentare, sabato 14 novembre la 30ª edizione: ecco i punti vendita di riferimento in Calabria

SS 106, recuperato un cervo italico tra Montepaone e Montauro

Isola di Capo Rizzuto, un bene confiscato diventa casa per i giovani: il 17 novembre la presentazione di “Approdi di Legalità”

Morto dopo il pestaggio fuori dalla discoteca a Sangineto: accusato lascia il carcere e va ai domiciliari

Alta tensione nel carcere di Catanzaro: detenuti rubano le chiavi a un agente e lo sequestrano

• Tarsia, trovato un lupo appenninico morto sulla SP 197: al via gli esami per chiarire le cause del decesso

Cosenza, il CAV “R. Lanzino” inaugura la nuova sede

Rizziconi, la vaccinazione antinfluenzale entra a scuola: il 19 novembre al via il progetto “Tienimi per mano, nonno”

Scioglimenti per mafia, Calabria prima in Italia con il 35% dei casi. Avviso Pubblico: “Serve una riforma non più rinviabile”

Serie A3 femminile, scontro al vertice tra imbattute: la Tonno Callipo fa visita alla capolista Padova

60° anniversario dell’Ara votiva dedicata ai Caduti calabresi: la cerimonia nella sede del Comando Militare Esercito “Calabria”

UniCal: piano contro il caro-affitti e borse di studio al 100% degli idonei entro dicembre

La Calabria incanta Perugia e conquista Eurochocolate 2026

La ‘Ncartamu Turruni Igers Experience a Taurianova per raccontare l’arte del torrone artigianale

Voglia di rialzarsi subito: la Dierre riparte dal Pianeta Viola. Sabato alle 19 arriva Marsala

La Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia ha celebrato un anniversario importante: “Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”

Riqualificazione del Borgo di Pentedattilo: la Giunta Comunale approva il progetto di fattibilità da 2 milioni di euro

Una ricetta per un libro: Pediatra Mary “prescrive” la lettura ad alta voce e invita la città allo Scuolabus delle storie

Doppio appuntamento con il basket giovanile: arrivano l’Academy Nazionale e “Ogni Regione Conta”

34 milioni di euro per la nuova condotta idrica Calusia-Crotone, Cavallo: “Dal Ministro Salvini una risposta concreta”

Convocato il Consiglio comunale di Crotone: i 10 punti all’ordine del giorno

Crotone: i provvedimenti alla viabilità cittadina per il 18 novembre

RAEE, il progetto di Progitec e del Comune di Cassano ammesso al finanziamento del Bando 2026

La sottosegretaria Savino incontra la rappresentanza di Forza Italia Palmi

Ha fatto tappa a Reggio Calabria il tour di Inarcassa “Progettare il futuro. Inarcassa incontra i territori”

Verbicaro: sulle tracce di Bacco, il Comune rilancia la rigenerazione del centro storico

Parco Nazionale dell’Aspromonte, approvato il Bilancio 2027: tutela, turismo sostenibile e nuove opportunità per il territorio

Frecciarossa da Sibari, Laghi: “La Sibaritide e la fascia ionica non possono restare territori di serie B”

“L’Isola del Bello”, a Catanzaro tre giorni dedicati al fascino del vintage, tra oggetti, storie e ricordi senza tempo

Svimez, Tridico: “Occhiuto racconta una Calabria che non esiste, i dati fotografano la realtà”

Karate, la Falcomatà-Archi protagonista ai Campionati Regionali: cinque studenti sul podio e qualificazioni nazionali

Prevenzione incendi: il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza insieme per la sicurezza tecnica del cittadino

Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, sabato 14 novembre al Teatro Comunale di Badolato va in scena lo spettacolo multidisciplinare...

Giusi Princi: “Calabria candidata a Regione europea dello Sport 2028. Orgogliosa di aver promosso questo percorso”

Diálogos, torna a Cosenza il Festival di Filosofia, Psicoanalisi e Arte: tre giorni dedicati al “Tempo dell’inquietudine”

Rosarno, sparano con un fucile ad un’auto e fuggono: arrestato un 20enne

Omicidio dei fratelli Luciano e Massimo Merlino: un arresto

Il 15 novembre a Lamezia Terme in scena “Tre amiche e uno sciatore”

Autunno caldo per la Cgil. Sei piazze per lo sciopero generale del 20 Novembre. Il 28 mobilitazione per il Mezzogiorno a Napoli

Reggio: il 20 novembre conversazione su Grazia Deledda

Il 16 novembre a Catanzaro il workshop “Il turismo in Calabria: struttura e prospettive di sviluppo”

I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza: “Della stessa sostanza dei sogni”

Il progetto “Educazione alla Legalità Economica” della Guardia di Finanza nelle scuole di Crotone

Lamezia Terme, una Cittadella Multifunzionale nel cuore della Calabria: Forza Italia rilancia la rigenerazione dell’area ex Zuccherificio ed ex Opificio

Fondi per il Natale, De Cicco (DPM) chiede 200mila euro per Cosenza: “Basta squilibri territoriali, anche la città dei Bruzi merita pari dignità”

Reggio: il 14 novembre la cerimonia del 38^ Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia Scienze Filosofia Storia Giovani

Reggio: domani la presentazione di “Ghosting. Amore,silenzio e dipendenza nelle relazioni online”, di Francesco Musolino

Cecilia Cesario debutta nella giuria di X Factor Albania: “Cercherò l’anima che canta, l’artista autentico”

A Birra Cala l’Award per il Management 2026 del Polo PMI UniCal

SkirollCup Montagna Calabria fa tappa sull’Aspromonte: domenica il via da Santo Stefano

La Calabria rende omaggio a Francesco Guccini: concerti-tributo a Caanzaro e Reggio Calabria

Idrico, Sudano (Lega): “Dal Mit 64,9 mln per interventi Crotone e invasi Calabria”

• Strisce blu a Cosenza, l’opposizione all’attacco: “Scelta senza confronto, ipotecata la città per 25 anni”

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook