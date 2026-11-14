A Polistena IL CLUB, il progetto di Firmamento Collettivo dedicato ai più piccoli per migliorare il pensiero critico e creativo

Uno spazio di confronto in cui le domande dei più piccoli diventano occasione per riflettere e scoprire il perché delle cose. IL CLUB è un progetto di Firmamento Collettivo, che nasce dalla curiosità e dalle domande con cui i bambini e le bambine esplorano il mondo.

IL CLUB, vincitore per la sezione Trampolino, che è dedicata ad artiste ad artisti under 35 o emergenti, è un progetto in fase intermedia sostenuto da Dracma e che verrà realizzato all’Auditorium Comunale di Polistena dal 16 al 29 novembre.

Testo e regia di Adele Di Bella, con Miryam Chilà, Carmelo Crisafulli e Martina Tinnirello, dramaturgia Giulia Trivero, IL CLUB è un progetto di Firmamento Collettivo, realtà nata nel 2022 con lo scopo di realizzare progetti teatrali volti ad indagare le contraddizioni politiche, economiche e sociali contemporanee attraverso drammaturgie originali. I membri di Firmamento Collettivo si occupano anche di pedagogia teatrale, curando laboratori, corsi e lezioni-spettacolo.

Protagonisti sono Ciccio, Lolla e Tata, tre bambini di terza elementare, che decidono di fondare IL CLUB, per dare ai bambini uno spazio in cui non si risponde con “Perchè si” o “Perchè no”. Un luogo sicuro dove ogni domanda è importante, e può essere uno spunto per riflettere e approfondire determinati argomenti, riuscendo a dare una chiave di lettura per riconoscere le ingiustizie, mettere in dubbio le regole della quotidianità e rivederle, se necessario.

«Attraverso piccole avventure quotidiane e un dialogo diretto con il pubblico, invitato a diventare parte del CLUB, lo spettacolo propone ai bambini e alle bambine un esercizio di pensiero critico, ma anche creativo, sulla realtà: interrogarsi su ciò che diamo per scontato e scoprire che, spesso, esistono possibilità diverse da quelle che sembrano già tracciate».

Per il lavoro di sensibilizzazione sul territo da parte di Firmamento e con il sostegno di Dracma, sarà realizzato un laboratorio, sabato 21 novembre, sempre a cura del Collettivo, dedicato ai bambini e alle bambine della scuola primaria, che si svolgerà in collaborazione con il Palazzo della Cultura di Polistena, presso Palazzo Sigillò. Dalle 16:00 alle 17:00 per i bambini dai 6 agli 8 anni, dalle 17:30 alle 19:00 per quelli dai 9 agli 11.

Il 27 novembre, inoltre, all’Auditorium Comunale di Polistena, Firmamento Collettivo metterà in atto una restituzione rivolta ai bambini e alle bambine, che potranno assistere agli sviluppi del lavoro realizzati in residenza.

Il progetto rientra nel progetto C.Re.A., il primo Centro di Residenza per Artisti nella nostra regione, promosso da Dracma e Compagnia Teatro del Carro,o, e sostenuto da MiC – Ministero della Cultura (FNSV) e Regione Calabria – UOA Cultura (PAC 14/20).