Reggio: il 20 novembre conversazione su Grazia Deledda

Nel 2026 ricorre il centenario del riconoscimento assegnato alla scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver conquistato il Nobel per la Letteratura. Prima di lei Giosuè Carducci, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e nel 1997 Dario Fo. Il prossimo 20 novembre sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversione sul tema “Grazia Deledda: a cento anni dal Nobel per la Letteratura e a novanta dalla morte”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. Prima del premio Nobel, del 1926, che la consacrò interprete d’un mondo poco conosciuto, la Sardegna, con i suoi racconti e romanzi ed interventi numerosi per la stampa (anche sul Corriere della Sera), la scrittrice dimostrò una sua grande dignità, disdegnando tutti i presunti attacchi e continuando a scrivere fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1936.Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, registra la presenza, in qualità di relatore, di Antonino Megali (Vicepresidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). C’è un filo conduttore tra Grazia Deledda e Reggio Calabria: tale legame è caratterizzato da un intenso e giovanile carteggio sentimentale e letterario della scrittrice nuorese con un giovane intellettuale reggino.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte del gradito ospite del sodalizio culturale organizzatore. La conversazione, sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 20 novembre.