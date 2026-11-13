Reggio: il 14 novembre la cerimonia del 38^ Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia Scienze Filosofia Storia Giovani

Si terrà sabato 14 novembre alle ore 17,30 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria la cerimonia di consegna del 38^ Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia Scienze Filosofia Storia Giovani patrocinato dalla Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria, Città di Catanzaro, Città di Cosenza, Città di Messina nonché dalle Università calabresi, numerose Università italiane ed europee, da Dipartimenti universitari, da Enti e Istituzioni Culturali italiane ed europee, da Associazioni. Da quest’anno la rassegna promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos assume anche doverosamente la qualifica di “Internazionale” non solo e non tanto per le personalità europee ed extraeuropee insignite del riconoscimento in questi anni ma anche per la presenza nel Comitato Scientifico di studiosi provenienti da ogni paese d’Europa dal momento che la manifestazione mantiene un rapporto privilegiato con il mondo delle Università e quindi della ricerca grazie anche al Comitato chiamato a indicare e proporre, anno dopo anno, studiosi da insignire del riconoscimento. Da questa edizione il Premio per l’Architettura è stato intitolato alla figura dell’ing. Gino Zani, che contribuì in modo decisivo alla ricostruzione della città all’indomani della catastrofe del 28 dicembre del 1908, mentre la manifestazione 2026 è idealmente dedicata a quel genio assoluto della moda che è stato Gianni Versace nell’80° Anniversario della nascita (2 dicembre 1946). In questa edizione Premio Civitas Europaea all’ On.le Giusi Princi, Presidente della Delegazione per le relazioni con l’Asia centrale del Parlamento europeo. Membro della Commissione per la cultura e l’istruzione e della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, nonché membro sostituto della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali. Vicepresidente dell’Intergruppo sulle Regioni costiere e insulari e componente dell’Intercomitato per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Relatrice della raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulle priorità dell’UE per la 71ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne. Premio Μεγάλη Ἑλλάs alla Prof.ssa Clementina Cantillo, di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno nonche Presidente della Società Filosofica Italiana, prima donna in assoluto a presiedere l’Associazione; al Prof. Luigi Mondello, Ordinario di Chimica Analitica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Messina e Presidente della Società Chimica Italiana; al Prof. Pietro Umberto Dini, Ordinario di “Filologia Baltica” e “Linguistica Generale” presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, tra i più importanti studiosi di lingue e letterature baltiche; al Prof. Mauro Francesco La Russa, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria; Direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, già Presidente dell’Associazione Italiana di Archeometria (AIAr); allo storico e meridionalista Prof. Salvatore Bottari, Ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina; alla Prof.ssa Fortunata Latella, Ordinario di Filologia romanza presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina, studiosa di ligua e letteratura Romanza; alla Prof.ssa Rosalba Arcuri, Associato di Storia Romana presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell’Università degli Studi di Messina; al Prof. Antonio D’Elia, Associato di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES) presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Presidente dell’Accademia Cosentina, nella quale dirige da anni la sezione letteraria e la Lectura Dantis e della Biblioteca Civica di Cosenza. All’archeologia fanno invece riferimento la Dott.ssa Jutta Stroszeck, Direttrice degli scavi del Kerameikós di Atene e il Prof. Fabio Donnici, archeologo, docente a contratto per i corsi di laurea triennali e magistrali e per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi della Basilicata.Alla Scuola di Pisa che fa capo al Prof. Dini fanno riferimento anche due studiosi, la Dott.ssa Silvia Piccini, Prima Ricercatrice presso l’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli”, CNR · Pisa e il Prof. Adriano Cerri, Ricercatore in tenure-track presso il Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica dell’Università di Pisa, dal 2023 titolare di Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore di Linguistica e glottologia. Alla scienza e alla medicina ci conducono invece il Prof. Danilo Leonetti, Associato Malattie Apparato Locomotore presso l’ Università degli Studi di Messina, Dipartimento Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali. Direttore dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Universitario di Messina e della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della medesima Università; il Dott. Vincenzo Lipari, Primo Ricercatore — OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Trieste; la Dott.ssa Silvia Spoto, Direttore UOC Patologia Medica, Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Roma, il Prof. Vincenzo Ciancio, già professore ordinario di Istituzioni di Fisica Matematica presso l’Università degli Studi di Messina, nonchè presidente del Centro di Calcolo della stessa Università e Componente del Consiglio di Amministrazione del Cineca – Consorzio Interuniversitario di Bologna (Premio alla Carriera). Il Premio Architettura “Gino Zani” è stato invece conferito alla Prof.ssa Celestina Fazia, Associato di Urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria e architettura dell’ Università degli Studi di Enna Kore. Architetto e PH.D in Pianificazione Territoriale. Infine tre premi per la Saggistica, una sezione fin qui poco trattata nell’ambito del Premio Anassilaos, per tre opere di grandi attualità pur se, apparentemente, in ambiti diversi. Al Prof. Valerio Ferro Allodola, Associato di Storia della Pedagogia e dell’Educazione presso l’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Co-Direttore della Rivista Medical Humanities & Medicina Narrativa per il volume “La forza dell’educazione “La pedagogia scientifica di Francesco Paolo Scaglione in Calabria e in Sicilia tra 1800 e 1900” che ci conduce alla scoperta di un grande pedagogista meridionale fin qui poco conosciuto; al Prof. Fabio Milazzo, Docente di Storia Contemporanea presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria nonché Direttore Scientifico del Centro Studi per la Storia della Devianza, del Crimine e della Marginalità (CESDEM) per il saggio “La retorica della storia. Hayden White e la svolta lingustica nella seconda metà del Novecento” che affronta il tema della mistificazione della storia che tante polemiche accese sull’opera di Hayden White; al Dott. Angelo Lacerenza, per il volume “Il brigantaggio meridionale dopo l’Unità d’Italia: tra storiografia, identizzazione e mitizzazione”, studio di una delle pagine più complesse, dolorose e controverse della storia italiana alla quale restituisce verità storica e dignità umana. Taluni riconoscimenti saranno consegnati in altra data, Questo il caso del Premio Erasmo da Rotterdam al Prof. Francesco Profumo, Professore Emerito, già Preside della Facoltà di Ingegneria e Rettore del Politecnico di Torino dal 2005 al 2011. Dal 2022 Rettore di OPIT (Open Institute of Technology) e Presidente di Uni-Italia; al ricercatore e scienziato Prof. Domenico Praticò, Director of the University’s Alzheimer Center Temple tra gli studiosi più impegnati sul fronte della conoscenza e lotta all’ Alzheimer. Ritireranno il premio il prossimo gennaio 2027 il Prof. Vasileios Balaskas e il Prof. Isidro Molina Zorrilla, dell’Università di Malaga.