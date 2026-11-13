“Persino il più lieve bisbiglio può essere sentito al di sopra degli eserciti, quando dice la verità” - Dal film The Interpreter
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaReggio: il 14 novembre la cerimonia del 38^ Premio Anassilaos di Arte...
AgoràAgorà Reggio Calabria

Reggio: il 14 novembre la cerimonia del 38^ Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia Scienze Filosofia Storia Giovani

Si terrà sabato 14 novembre alle ore 17,30 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria la cerimonia di consegna del 38^ Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia Scienze Filosofia Storia Giovani patrocinato dalla Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria, Città di Catanzaro, Città di Cosenza, Città di Messina nonché dalle Università calabresi, numerose Università italiane ed europee, da Dipartimenti universitari, da Enti e Istituzioni Culturali italiane ed europee, da Associazioni. Da quest’anno la rassegna promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos assume anche doverosamente la qualifica di “Internazionale” non solo e non tanto per le personalità europee ed extraeuropee insignite del riconoscimento in questi anni ma anche per la presenza nel Comitato Scientifico di studiosi provenienti da ogni paese d’Europa dal momento che la manifestazione mantiene un rapporto privilegiato con il mondo delle Università e quindi della ricerca grazie anche al Comitato chiamato a indicare e proporre, anno dopo anno, studiosi da insignire del riconoscimento. Da questa edizione il Premio per l’Architettura è stato intitolato alla figura dell’ing. Gino Zani, che contribuì in modo decisivo alla ricostruzione della città all’indomani della catastrofe del 28 dicembre del 1908, mentre la manifestazione 2026 è idealmente dedicata a quel genio assoluto della moda che è stato Gianni Versace nell’80° Anniversario della nascita (2 dicembre 1946). In questa edizione Premio Civitas Europaea all’ On.le Giusi Princi, Presidente della Delegazione per le relazioni con l’Asia centrale del Parlamento europeo. Membro della Commissione per la cultura e l’istruzione e della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, nonché membro sostituto della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali. Vicepresidente dell’Intergruppo sulle Regioni costiere e insulari e componente dell’Intercomitato per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Relatrice della raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulle priorità dell’UE per la 71ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne. Premio Μεγάλη Ἑλλάs alla Prof.ssa Clementina Cantillo, di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno nonche Presidente della Società Filosofica Italiana, prima donna in assoluto a presiedere l’Associazione; al Prof. Luigi Mondello, Ordinario di Chimica Analitica presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Messina e Presidente della Società Chimica Italiana; al Prof. Pietro Umberto Dini, Ordinario di “Filologia Baltica” e “Linguistica Generale” presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, tra i più importanti studiosi di lingue e letterature baltiche; al Prof. Mauro Francesco La Russa, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria; Direttore del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, già Presidente dell’Associazione Italiana di Archeometria (AIAr); allo storico e meridionalista Prof. Salvatore Bottari, Ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina; alla Prof.ssa Fortunata Latella, Ordinario di Filologia romanza presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina, studiosa di ligua e letteratura Romanza; alla Prof.ssa Rosalba Arcuri, Associato di Storia Romana presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell’Università degli Studi di Messina; al Prof. Antonio D’Elia, Associato di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES) presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Presidente dell’Accademia Cosentina, nella quale dirige da anni la sezione letteraria e la Lectura Dantis e della Biblioteca Civica di Cosenza. All’archeologia fanno invece riferimento la Dott.ssa Jutta Stroszeck, Direttrice degli scavi del Kerameikós di Atene e il Prof. Fabio Donnici, archeologo, docente a contratto per i corsi di laurea triennali e magistrali e per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi della Basilicata.Alla Scuola di Pisa che fa capo al Prof. Dini fanno riferimento anche due studiosi, la Dott.ssa Silvia Piccini, Prima Ricercatrice presso l’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli”, CNR · Pisa e il Prof. Adriano Cerri, Ricercatore in tenure-track presso il Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica dell’Università di Pisa, dal 2023 titolare di Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore di Linguistica e glottologia. Alla scienza e alla medicina ci conducono invece il Prof. Danilo Leonetti, Associato Malattie Apparato Locomotore presso l’ Università degli Studi di Messina, Dipartimento Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali. Direttore dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Universitario di Messina e della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della medesima Università; il Dott. Vincenzo Lipari, Primo Ricercatore — OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Trieste; la Dott.ssa Silvia Spoto, Direttore UOC Patologia Medica, Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Roma, il Prof. Vincenzo Ciancio, già professore ordinario di Istituzioni di Fisica Matematica presso l’Università degli Studi di Messina, nonchè presidente del Centro di Calcolo della stessa Università e Componente del Consiglio di Amministrazione del Cineca – Consorzio Interuniversitario di Bologna (Premio alla Carriera). Il Premio Architettura “Gino Zani” è stato invece conferito alla Prof.ssa Celestina Fazia, Associato di Urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria e architettura dell’ Università degli Studi di Enna Kore. Architetto e PH.D in Pianificazione Territoriale. Infine tre premi per la Saggistica, una sezione fin qui poco trattata nell’ambito del Premio Anassilaos, per tre opere di grandi attualità pur se, apparentemente, in ambiti diversi. Al Prof. Valerio Ferro Allodola, Associato di Storia della Pedagogia e dell’Educazione presso l’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Co-Direttore della Rivista Medical Humanities & Medicina Narrativa per il volume “La forza dell’educazione “La pedagogia scientifica di Francesco Paolo Scaglione in Calabria e in Sicilia tra 1800 e 1900” che ci conduce alla scoperta di un grande pedagogista meridionale fin qui poco conosciuto; al Prof. Fabio Milazzo, Docente di Storia Contemporanea presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria nonché Direttore Scientifico del Centro Studi per la Storia della Devianza, del Crimine e della Marginalità (CESDEM) per il saggio “La retorica della storia. Hayden White e la svolta lingustica nella seconda metà del Novecento” che affronta il tema della mistificazione della storia che tante polemiche accese sull’opera di Hayden White; al Dott. Angelo Lacerenza, per il volume “Il brigantaggio meridionale dopo l’Unità d’Italia: tra storiografia, identizzazione e mitizzazione”, studio di una delle pagine più complesse, dolorose e controverse della storia italiana alla quale restituisce verità storica e dignità umana. Taluni riconoscimenti saranno consegnati in altra data, Questo il caso del Premio Erasmo da Rotterdam al Prof. Francesco Profumo, Professore Emerito, già Preside della Facoltà di Ingegneria e Rettore del Politecnico di Torino dal 2005 al 2011. Dal 2022 Rettore di OPIT (Open Institute of Technology) e Presidente di Uni-Italia; al ricercatore e scienziato Prof. Domenico Praticò, Director of the University’s Alzheimer Center Temple tra gli studiosi più impegnati sul fronte della conoscenza e lotta all’ Alzheimer. Ritireranno il premio il prossimo gennaio 2027 il Prof. Vasileios Balaskas e il Prof. Isidro Molina Zorrilla, dell’Università di Malaga.

Articolo PrecedenteReggio: domani la presentazione di “Ghosting. Amore,silenzio e dipendenza nelle relazioni online”, di Francesco Musolino
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il 16 novembre a Catanzaro il workshop “Il turismo in Calabria: struttura e prospettive di sviluppo”

I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza: “Della stessa sostanza dei sogni”

Il progetto “Educazione alla Legalità Economica” della Guardia di Finanza nelle scuole di Crotone

Lamezia Terme, una Cittadella Multifunzionale nel cuore della Calabria: Forza Italia rilancia la rigenerazione dell’area ex Zuccherificio ed ex Opificio

Fondi per il Natale, De Cicco (DPM) chiede 200mila euro per Cosenza: “Basta squilibri territoriali, anche la città dei Bruzi merita pari dignità”

Reggio: domani la presentazione di “Ghosting. Amore,silenzio e dipendenza nelle relazioni online”, di Francesco Musolino

Cecilia Cesario debutta nella giuria di X Factor Albania: “Cercherò l’anima che canta, l’artista autentico”

A Birra Cala l’Award per il Management 2026 del Polo PMI UniCal

SkirollCup Montagna Calabria fa tappa sull’Aspromonte: domenica il via da Santo Stefano

La Calabria rende omaggio a Francesco Guccini: concerti-tributo a Caanzaro e Reggio Calabria

Idrico, Sudano (Lega): “Dal Mit 64,9 mln per interventi Crotone e invasi Calabria”

• Strisce blu a Cosenza, l’opposizione all’attacco: “Scelta senza confronto, ipotecata la città per 25 anni”

Palmi, la Sottosegretaria al MEF Sandra Savino in visita istituzionale a Palazzo San Nicola

Rappresentanza, contrattazione e salario giusto: siglata l’intesa tra imprese e sindacati, il plauso di Unindustria Calabria

Elisa D’Elia (Puliservice): “Contro Pizzo bella reazione del gruppo. Ora testa alla prossima sfida”

Emergenza abitativa, cresce la pressione sulle famiglie: aumentano gli sfratti e le richieste di esecuzione. I dati della UIL

“Ogni partita è una finale: a Fano per fare la nostra prestazione”. Le parole di Davide Saitta alla vigilia del nuovo impegno della Domotek

Scido: installato il Postamat di ultima generazione. Un nuovo servizio nell’ambito del Progetto Polis

Il Generale scrittore Luigi Del Vecchio protagonista a Melito Porto Salvo: il noir di Ostuni conquista anche la Calabria

“Scrigno dello Sport 2026”: il mare incontra il borgo, lo sport incontra la storia Il 14 e 15 novembre 2026 la Cronoscalata Bova Marina

Crotone, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Akrea

Cassano All’Ionio – Torre di Milone e Teatro all’Aperto, il consigliere di Maggioranza Luigi Garofalo presenta un’interrogazione

Slow Wine 2027: tutto pronto per la presentazione regionale della guida vini di Slow Food

Domani a Siderno “La differenziata non va mai in vacanza…neanche in autunno” incontro con Legambiente e Conai

Idrico, Loizzo (Lega): “Contro siccità 64,9 mln per Calabria, Salvini mantiene impegno”

La Cadi Antincendi Futura alla sfida contro il Cus Molise

Università: Borse di studio, risorse MUR in aumento in Calabria. Stanziati 51,7 milioni di euro

Dal 18 al 20 dicembre ad Acri la XXV edizione di Assaporagionando

“Il coraggio della normalità”, il report di Avviso Pubblico racconta la rinascita di Siderno

Lamezia Terme: oltre 55mila euro per i sostegni atipici

Agricoltura, Ranuccio (PD): “Giovani agricoltori intrappolati dalla partita IVA: la Giunta regionale intervenga subito”

Presentate le nuove sale operatorie della U.O.C. Oculistica del GOM di Reggio Calabria. Frittelli: “Costruiamo un Ospedale sempre più fruibile per i cittadini”

Caloveto: 380mila euro per mettere in sicurezza il depuratore comunale

Tutto pronto per DeGusto 2026: Sabato 14 Novembre la cerimonia inaugurale

Alta velocità, all’Unical una proposta alternativa per il collegamento della regione

Reggio, sorpreso a rubare in un cantiere con un’auto oggetto di furto. Arrestato 49enne

Viabilità, la Provincia di Vibo intensifica gli interventi di manutenzione su tutto il territorio. Barbalace: “Acceleriamo i lavori in vista dell’inverno”

Ferrovie e PNRR, Filomena Greco (CR-IV): “Tra cantieri, ritardi e linee interrotte, la Calabria aspetta ancora risposte”

Protezione civile europea, Princi: “Più solidarietà e prevenzione. La Calabria sia parte attiva di una strategia europea per la sicurezza dei territori”

“Patto Europa” arriva nel Vibonese, Nesci (FdI-ECR): «Dopo Reggio Calabria, allarghiamo la rete dei Comuni per portare le priorità dei territori a Bruxelles»

Il 25 novembre al Museo del Presente di Rende, la presentazione del romanzo di Luca Achito, “Allo Specchio”

Giovani e bullismo: seminari educativi a Vibo Valentia

Dal 15 al 17 novembre a Cosenza una tre giorni dedicata alla prematurità

La Giunta municipale ha approvato il rinnovo dell’accordo con la Consulta Intercultura per l’affiancamento ai Servizi Demografici. Franz Caruso: “Garantiamo servizi più accessibili e...

Il Torrone di Bagnara IGP conquista Cremona tra tradizione e innovazione: grande curiosità per le versioni alla ‘nduja e alla Liquirizia di Calabria DOP

Incontri ravvicinati di tutti i tipi: Alberto Tonti racconta i protagonisti della grande musica al Museo del Rock di Catanzaro

Servizio lettura contatori Sorical a Reggio Calabria, Michele Marcianò (Noi Moderati): “Trasferimento a Taormina a spese dei lavoratori a pochi giorni dalla scadenza del...

Podio a San Marino per la ginnastica ritmica: terzo posto per il team ASD Kines Catanzaro – ASD Marconi Ritmica Lamezia Terme. Le congratulazioni...

Lavoratori ministero Cultura e Ales, Cgil: “Occhiuto intervenga. Non c’è turismo senza chi lavora”

Le Giornate FAI per le scuole in Calabria

Omar Galliani, la mostra diventa racconto: a Catanzaro la presentazione del catalogo

Quinta replica al Rendano di Cosenza per Vincenzo Salemme con “…E Fuori Nevica!”

Dalla Calabria alla Spagna: 16 giovani avranno un’opportunità di formazione e lavoro in Europa grazie a Fondazione Valentia

“Nessuna Esclusa”: a Reggio Calabria un seminario contro la discriminazione multipla e la violenza sulle donne con disabilità

Roaming in Albania, l’UE prepara nuove regole: cosa cambia per chi viaggia dalla Calabria

Fondimpresa Calabria, a Vibo Valentia si chiude il roadshow: “La formazione è il futuro delle imprese”

Scacchi, successo per la quarta edizione del torneo in memoria dell’arbitro Aldo Cosentino

Ramificazioni Festival a BRECCE tra spettacoli di danza, incontri con gli artisti e attività di formazione

Cosenza: ritorna “Temporanee distrazioni”, la cura condivisa per ricostruire la comunità partendo dalle fragilità

Reggio: il 14 e il 15 novembre la mostra “Voci nel silenzio”, dedicata agli orfani di femminicidio

Formazione e impresa: Birra Cala ospita il IX ciclo di UniCaLab

Dissesto idrogeologico, Minasi (Lega): “Dal MASE oltre 10,3 milioni per la Calabria. Fatti concreti e cantieri rapidi per proteggere cittadini e infrastrutture”

Terme di Galatro: bilancio positivo per il progetto “Benessere e Salute” del Comune di Cinquefrondi. Il plauso dell’Amministratore Mimmo Lione

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “Intollerabile che in Calabria un cittadino debba attendere mesi per effettuare una visita specialistica o un esame diagnostico”

Ripopola Calabria, Legambiente: “Recuperare i piccoli comuni è importante, ma sono essenziali servizi, lavoro e una strategia di sviluppo duratura”

Dal 16 al 22 novembre al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria il Memorial “Lillo Ripepi”

“Heartwork by Lamezia Cuore 2026”, tre giornate dedicate alla cardiologia, all’innovazione e alla prevenzione. Sabato un incontro aperto a tutti

Cerisano celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con “Borghi che accolgono”: tre giorni tra cultura, formazione e arte collettiva

“IoLeggoPerché”, l’appello dell’assessore Salvatore Bullotta: “Donare un libro a una scuola è un atto di democrazia e uguaglianza”

Crotone: Guardia di finanza dona 2,5 tonnellate di pellet confiscato alle famiglie bisognose

Il 17 novembre la Basilica Concattedrale di Gerace ospiterà il concerto della Banda dell’Esercito Italiano

Piazza Achille Lona a Spirito Santo: consegnati i lavori per la riqualificazione

Emergenza idrica a Cosenza: incontro in Sorical tra l’Assessore Francesco De Cicco e il Direttore Generale Maurizio Nicolai

Baldino (M5S): “Governo boccia riapertura Tribunale Corigliano Rossano. Rapani e centrodestra hanno preso in giro un’intera città”

Beppe Gambetta a Mendicino: “La musica deve abbattere i confini e aiutarci a sognare un mondo migliore”

Teatro: a Roccella Jonica va in scena “Alfa e Omega”, noir esistenziale al femminile prodotto da Officine Jonike Arti

Diamante, il Museo DAC ospita domani il convegno “La guida turistica e lo sviluppo della destinazione”

Mancini: “Contrade e frazioni sono Cosenza. Basta abbandono”

Domenica al Teatro Odeon di Reggio Calabria Santo Palumbo in “Tutta colpa di Cavour. Forse”

Da “Oltre le macerie” a “Oltre l’orizzonte c’è un’altra terra”. La Calabria al Premio Ciampi con Januaria

Il Consiglio comunale ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse del project financing per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada...

Da Reggio Calabria a Palmi a Gambarie, una giornata di sport e inclusione: successo per i SEG 2026 dell’Asd Intorno a Me 1000 Colori

II Mostra Espositiva degli Autoctoni dell’Aspromonte a Gallicianò

Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

La crescita dell’intrattenimento online e le nuove abitudini dei consumatori

Il PalaCalafiore è terra di conquista: ennesima sconfitta interna per la Myenergy Viola

Lamezia Terme: accertate 264 operazioni illecite da parte di “money transfer”

Loizzo (Lega): “In arrivo oltre 10 mln contro rischio idrogeologico in Calabria”

Teatro Primo, al via la tredicesima stagione di drammaturgia contemporanea a Villa San Giovanni

Catanzaro, Viale dei Normanni: temporanea chiusura della corsia in direzione Nord nella giornata di giovedì 12 novembre

Palmi (RC), domani la visita del sottosegretario all’Economia Sandra Savino. Il sindaco Calabria: “Occasione preziosa di dialogo su finanza locale e sviluppo”

Crotone celebra la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada: APEX promuove una giornata di memoria, sensibilizzazione e condivisione

“Il Ponte che c’è già”, Occhiuto a Milano: “Calabria prima in Italia per crescita del Pil. Ora più fondi alla sanità e spinta innovativa...

Catanzaro, interruzione idrica nella notte tra l’11 e il 12 novembre: ecco tutti i quartieri coinvolti

Allarme bomba nelle scuole di Catanzaro. Scrivano (UIL Scuola Calabria): “Una scuola sotto minaccia e un Governo che taglia chi la protegge”

Cinque anni alla guida di Africo, il sindaco traccia il bilancio: “Oltre due milioni per il territorio, nuove scuole e l’orgoglio dei nostri giovani”

Cosenza, ok del Consiglio alla variazione di bilancio per le aree di sosta. Caruso e Mazzuca: “Salvaguardato il lavoro dei dipendenti Amaco”

A2, lavori allo svincolo di Reggio Calabria Gallico: programmate chiusure notturne

Strage di Cutro, inammissibile il ricorso della Procura sul naufragio colposo. Il 21 dicembre la sentenza d’appello per i tre presunti scafisti

“La Rete intossica, lo Sport che libera”: a Cerisano il seminario dello CSAIn Calabria su cyber-rischi, new addiction e responsabilità penali

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook