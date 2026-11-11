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Reggio: il 19 novembre con Celeste Costantino incontro dedicato al ruolo dell’educazione affettiva e sessuale nella prevenzione della violenza di genere

Giovedì 19 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Falcomatà dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si terrà un incontro con Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, dedicato al ruolo dell’educazione affettiva e sessuale nella prevenzione della violenza di genere.

 

Al centro del dialogo, i volumi “Senza legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica” e “Educare all’affettività e alla sessualità. Percorsi e proposte”: un’occasione di confronto sull’urgenza di costruire, a partire dalla scuola, una cultura del rispetto, della libertà e delle relazioni non violente.

 

L’iniziativa si inserisce nel percorso collettivo “Verso il 25 novembre in piazza”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

 

Organizzazioni promotrici: ACE Medicina Solidale ETS, Agedo Reggio Calabria, Arcigay Reggio Calabria “I Due Mari”, Centro Antiviolenza Angela Morabito – Piccola Opera Papa Giovanni ETS, Centro contro le discriminazioni LGBTQIA+ Calabria, Coordinamento Donne SPI CGIL, Fare Eco, F.A.T.A. Comunità, Reggio per tuttə, Reggio 2031 – Forum delle Idee, I Rifugi – Nani&S Family Shop Sostenibile, Non Una di Meno Reggio Calabria, I Rifugi – La Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze, Movimento Giovani per Save the Children, Road to 50%, Soleinsieme, UDI – Unione Donne in Italia Reggio Calabria APS.

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