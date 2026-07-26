“𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 – 𝐁𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔”: premiati 9 tra i migliori studenti di Gioia Tauro nella seconda edizione dell’iniziativa

Si è conclusa a Gioia Tauro la seconda edizione di “Talenti in Crescita – Borse di Studio 2026”, il programma dell’Amministrazione comunale che premia il merito scolastico dei giovani gioiesi. Nove in totale i riconoscimenti consegnati nel corso della cerimonia: quattro iPad Apple, accompagnati da pergamena, destinati agli studenti che si sono distinti con votazione ottimo; quattro borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, assegnate ad altrettanti studenti di terza media che hanno conseguito la votazione di dieci e lode; e la borsa di studio “Carlo Vigliani”, riservata allo studente dell’Istituto Severi, indirizzo Nautico, che si è distinto con il massimo dei voti.

Quest’ultimo riconoscimento riveste un significato particolarmente profondo: la borsa di studio è dedicata alla memoria di un figlio di Gioia Tauro che perse la vita nella tragedia della Moby Prince, un gesto che unisce il valore del merito scolastico al ricordo e alla memoria collettiva della città. Alla cerimonia hanno preso parte la famiglia di Carlo Vigliani e il Professor Calafati, in rappresentanza dell’Istituto Severi.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Simona Scarcella. Alla consegna delle borse di studio hanno preso parte l’assessore all’Istruzione Domenica Speranza, promotrice dell’iniziativa fin dal primo anno di insediamento dell’Amministrazione Scarcella, e il vicesindaco, il quale ha sottolineato come la giornata odierna resterà impressa nella memoria di ogni vincitore e delle rispettive famiglie come un ricordo destinato a durare per sempre.

L’assessore all’Istruzione Domenica Speranza “In un’epoca che ci vuole sempre più digitali, portiamo avanti l’impegno di riconoscere, valorizzare e premiare il capitale umano e intellettuale giovanile della nostra città».

Con “Talenti in Crescita”, l’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione verso il mondo della scuola e i giovani, investendo nel merito come strumento di crescita personale e collettiva per l’intera comunità di Gioia Tauro.