Reggio Calabria, “Ultracena Futurista””: quando il cibo diventa spettacolo

Il Polo Culturale Altafiumara presenta Ultracena Futurista, un percorso multisensoriale che unisce gastronomia, performance teatrale e arte, trasformando ogni piatto in opera e ogni gesto in esperienza condivisa.

L’idea nasce per celebrare i 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo insieme al reggino Umberto Boccioni.

Il Manifesto del Futurismo parlava di velocità, dinamismo, macchine, metropoli, audacia. Voleva essere un punto di rottura con il “passatismo” culturale.

E su questi temi che lo Chef Antonio Battaglia ha costruito il suo menù in cui passato e tradizione vengono riviste con le tecniche d’avanguardia della cucina molecolare.

Ultracena Futurista è un viaggio sensoriale che coinvolge vista, tatto, gusto e olfatto, trasformando gli ospiti in complici attivi della performance artistica.

Il menù, firmato dallo chef Antonio Battaglia, è un percorso di alta cucina che reinterpreta in chiave contemporanea la tradizione calabrese, ispirandosi al Manifesto della cucina futurista. “Ho voluto creare un percorso degustativo da vivere come esperienza sensoriale completa – dichiara Battaglia – ingredienti e tecniche dialogano con la scena e con le emozioni del pubblico, trasformando la tavola in un atto creativo rivoluzionario.”

La dimensione teatrale è curata dall’attore professionista Lorenzo Praticò, che guiderà il pubblico all’interno di un percorso narrativo immersivo.

“Con questi eventi teniamo saldo l’obiettivo del Polo Culturale Altafiumara – commenta il presidente del Polo Culturale Gaetano Bevacqua – ossia la promozione della cultura con un progetto che unisce arti diverse, valorizza il talento locale e trasforma ogni evento in un’esperienza unica per la città.”

“Sono felice di presentare ancora una volta una serata che fonde le mie due grandi passioni, l’arte e la convivialità – aggiunge la curatrice e ideatrice Elmar Elisabetta Marcianò – le cene d’arte che propongo dal 2020 sono particolari; creano un dialogo tra piatti, performance e spettatori, dove tutti diventano protagonisti e co-creatori dell’esperienza. Lavorare con lo chef Battaglia è molto facile perché è un creativo, fa una ricerca puntuale sui temi per l’ideazione dei piatti che sono vere e proprie storie da mangiare – conclude.

Ultracena Futurista è un’occasione unica per vivere l’arte in prima persona e scoprire la cucina come forma espressiva totale, in un incontro tra tradizione calabrese, sperimentazione e innovazione multisensoriale.

I piatti proposti non sono ciò che il loro nome indica “banalmente”, sono rivoluzione, fusione, tecnica e immersione. L’invito è quello di provare sensazioni uniche e nuove.

L’evento si terrà presso il ristorante di Altafiumara Resort giorno 15 aprile alle ore 20:30.

Per info e prenotazioni 352 0295941