Moda, spettacolo e solidarietà a favore della Fondazione CHOPS ETS Malattie Rare: il Comune di Reggio Calabria supporta la solidarietà

Presentata a Palazzo San Giorgio la seconda edizione di “Note di Moda Un passo per la ricerca”

che si svolgerà al teatro Cilea la sera del 29 dicembre prossimo, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio. Un evento che mette insieme moda, spettacolo e solidarietà a favore della Fondazione CHOPS ETS Malattie Rare a cui l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria non ha fatto mancare il sostegno.

“Le istituzioni devono essere sempre pronte – ha dichiarato il consigliere delegato Giovanni Latella, che ha partecipato alla conferenza stampa assieme agli organizzatori dell’evento – a dare un sostegno non solo economico ma anche morale a iniziative come questa che servono a raccogliere fondi per il sociale e la ricerca. Il Comune di Reggio Calabria sta dimostrando che è vicino a chi ha bisogno con investimenti importanti attraverso il Welfare per sostenere le fasce più deboli e le persone più fragili. La moda, lo spettacolo e la cultura – ha concluso Latella – possono rivelarsi, come in questo caso, strumenti importanti per promuovere l’immagine della città sposando cause importanti come quella della Fondazione CHOPS“.