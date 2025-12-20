“Voci per la Palestina, musica canto e poesia” a Roccella Ionica. Appuntamento al 23 dicembre

Martedì 23 dicembre 2025, ore 19.00, presso l’Ex Convento dei Minimi di San Francesco di Paola, sito in Largo Molinaro a Roccella Ionica, andrà in scena “Voci per la Palestina, musica canto e poesia”, evento di raccolta fondi a favore dell’associazione Vento di Terra Onlus.

L’evento, patrocinato dal Comune di Roccella Ionica e sostenuto dall’Assessore alla Cultura Rossella Scherl, è proposto da Locride Artiva, un collettivo artistico della Locride nato nell’ottobre 2025 con l’obiettivo di unire poesia, musica, teatro e arti visive come strumenti di impegno civile, solidarietà e promozione culturale.

Contribuiranno alla serata Maria Valentina Agostino, Maria Pia Battaglia, Nicola Comerci, Michela Commisso, Mafalda Gara, Marika Gatto, Omar Mrad, Tonino Palamara, Serena Sinopoli, Francesco Emanuele Capogreco, Reba Reitano, Manuela Valenti, Susanna Zema e Omar Suleiman come voce fuori campo. Presenterà Sonia Patti.

Il coordinamento artistico è curato da Manuela Valenti, attrice e formatrice teatrale, affiancata dai citati Tonino Palamara, percussionista ed educatore musicale, e Sonia Patti, psicologa e arte terapeuta.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione Vento di Terra Onlus.

“L’arte svolge un ruolo importante nella sensibilizzazione a cause importanti come la situazione di Gaza. Crediamo che eventi come questi siano capaci di gettare dei semi di riflessione e possano essere volano di aiuti per chi è in difficoltà suo malgrado, perché la guerra non può essere normalizzata, nonostante sia uno dei codici più presenti nella nostra attualità”, dichiara Manuela Valenti.

Locride Artiva riunisce artisti, performer, musicisti, attori in collaborazione con il collettivo CSLP (Coordinamento spontaneo della Locride per la Palestina), che si impegna insieme ad altre realtà del territorio a sostenere la causa palestinese. L’intento del collettivo artistico è sostenere in futuro, oltre alla causa palestinese, qualsiasi realtà di disagio che necessita di sensibilizzazione e denuncia.