A Reggio la conferenza Internazionale “Voci dell’Est e del Caucaso”: protagonisti gli scrittori Marina Vasilyuk e Oleksandr Balabko

Si è svolta il 20 novembre presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria la Conferenza Letteraria Internazionale “Voci dell’Est e del Caucaso”. La manifestazione, organizzata dalla Leonida Edizioni di concerto con il Congresso Nazionale della Associazioni Ucraine in Italia, l’Associazione S.ME.RE.CA, l’Associazione Anassilaos, la scuola Imedi, l’Associazione Nuova Verdi, l’Associazione Georgiani in Calabria e con il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Georgia a Bari e della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha registrato la presenza di due delegazioni rispettivamente di Georgia e Ucraina così composte: Khatuna Karaja (Centro Culturale Georgiano), Tea Tchanturishvili (Dipartimento Relazioni Internazionali Ministero alla Cultura Regione di Ajara), Irakli Koiava (Consolato Generale di Georgia), Oleksandr Balabko (scrittore ucraino), Valentina Fudula (Dipartimento per lo sviluppo Territoriale per l’Ucraina), Liubov Prokopyshyn e Anna Andreieva (casa editrice Bukrek di Ucraina), Larysa Vatrych (traduttrice per l’Ucraina), Lara Levchun (Congresso Nazionale Associazioni Ucraine in Italia). Ospite d’Onore e relatrice della conferenza la scrittrice e operatrice culturale ucraina Marina Vasilyuk. L’evento, allietato musicalmente da Alessia Maio e Pino Cutrupi è stato presentato da Maria Teresa Notarnicola. Dopo i saluti istituzionali di Mary Caracciolo, nuovo assessore alla cultura sono intervenuti Domenico Pòlito e Valentina Savasta (Leonida Edizioni), Daniele Castrizio (Università di Messina), Guido Perboli (Politecnico di Torino), Stefano Iorfida (Anassilaos), Andrea Calabrese (La Nuova Verdi), Giuseppe Bombino (Mediterranea di Reggio Calabria), Giuseppe Armani (Cattolica di Milano), Elisa Urso (Art Academy), Anonella Ammendolia (Leonida Edizioni). L’importante evento ha voluto inaugurare un percorso intrapreso dalla Leonida Edizioni e i paesi dell’area transcaucasica attraverso progetti finalizzati a favorire processi di interscambio culturale tra Italia, Armenia, Georgia e Ucraina. Il 21 novembre, la delegazione ucraina ha incontrato i rappresentanti istituzionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria nelle persone di Paolo Brunetti e Giuseppe Giordano. Nei prossimi giorni la Leonida Edizioni firmerà un protocollo d’intesa con la casa editrice ucraina Bukrek e referenti istituzionali di rappresentanza. L’impegno che si vuole sottoscrivere prevede la realizzazione di progetti culturali volti a sostenere attivamente in ambito culturale i rapporti bilaterali Italia-Ucraina.