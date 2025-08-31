Il 7 settembre a Polistena il laboratorio di scrittura itinerante “Passeggiando tra le righe”

Domenica 7 settembre, dalle ore 18:00 alle 20:00, l’associazione Arte che parla APS, nell’ambito dell’Estate Culturale Polistenese 2025, con il patrocinio del comune di Polistena, organizza il laboratorio di scrittura itinerante “Passeggiando tra le righe”, un evento unico nel suo genere.
Si tratterà di un percorso letterario e creativo pensato per adulti e ragazzi, che si articolerà in tre tappe, in tre diversi sguardi:
- dare voce al paesaggio, ispirati dalla scrittura di Raymond Carver;
- scrivere una lettera al sé del futuro, per ritrovare sé stessi nel tempo;
- descrivere il mondo circostante attraverso l’eco di Italo Calvino.
Un’occasione per vivere la letteratura come esperienza condivisa, immersa nel paesaggio e nella comunità.
A concludere il percorso, una performance teatrale curata dal prof. Gianluca Sapio, che arricchirà ulteriormente l’esperienza dei partecipanti.
L’appuntamento è fissato presso Largo San Francesco a Polistena.
La conduzione dell’attività è affidata alla dott.ssa Amalia Papasidero, che guiderà i partecipanti in questo cammino tra parole, introspezione e creatività.
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.
È consigliato portare con sé una bottiglia d’acqua, scarpe comode e un block notes.