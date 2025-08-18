Gaza, questione palestinese e strategie israeliane: a Soverato incontro con il giornalista Michele Giorgio

Gaza e la questione palestinese: se ne parlerà nell’importante incontro organizzato per mercoledì 20 agosto 2025 al Teatro sul mare di Soverato, alle ore 20.30, con il giornalista Michele Giorgio. Corrispondente del quotidiano Il Manifesto a Gerusalemme da molti anni e direttore della rivista Pagine Esteri, Michele Giorgio è oggi uno dei più lucidi e puntuali testimoni della questione palestinese e degli equilibri in Medio Oriente.

Autore di libri che lasciano un segno nelle coscienze, ricchi di elementi documentali e storici e frutto della indomita passione di interprete del suo tempo (Israele mito e realtà; Nel Baratro; Cinquant’anni dopo ed altri), Michele Giorgio con i suoi articoli e approfondimenti costituisce un punto di rottura nel panorama informativo italiano che per oltre un anno ha negato – salve rare eccezioni – il genocidio e la pulizia etnica in corso in Palestina.

L’iniziativa di mercoledì – si legge nel comunicato stampa – si pone in continuità con l’impegno del Coordinamento provinciale di Catanzaro che dal dicembre 2023 si è schierato senza indugi con la popolazione palestinese, a fianco della resistenza, contro l’oppressione sionista.