Arte che Joka a Polistena 28 e 29 luglio: il programma

Il 28 e il 29 luglio 2025, si terrà, in Piazzale Trinità, a Polistena, alle ore 21:00, “Arte che Joka” – Lascia un cuore a Polistena, 2ª edizione, promosso da Arte che Parla APS con il patrocinio del Comune di Polistena, all’interno dell’Estate Culturale Polistenese.

Polistena si accenderà di creatività, gioco e tradizione, grazie a un evento che coniuga arte, riciclo e memoria popolare. Per l’occasione la piazza verrà trasformata in un grande villaggio del divertimento con giochi e attrazioni per grandi e piccoli.

Protagonista sarà il progetto social “Joka Calabria”, ideato da Giuseppe Biscardi, influencer calabrese noto per la sua originale valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso il gioco, il dialetto e i prodotti tipici. Seguito da migliaia di persone su TikTok, Facebook e Instagram, Joka Calabria ha saputo conquistare il pubblico con i suoi contenuti genuini, ironici e culturalmente radicati, trasformando il patrimonio immateriale calabrese in esperienze ludiche condivise.

Il programma sarà il seguente:

📆 Il 28 luglio si parte con “Scarti d’Arte – Quando il riciclo prende forma”, una sezione dedicata al riuso creativo e alla sensibilizzazione ambientale, con una performance dal vivo dell’artista cubano Roberto Macbeth.

📆 Il 29 luglio sarà invece il momento dello svelamento dell’opera collettiva “Lascia un cuore a Polistena”, un’installazione interattiva simbolica che coinvolgerà il pubblico nella creazione di un messaggio d’amore per la città.

Durante entrambe le serate, il pubblico potrà divertirsi con:

Giochi da tavolo in calabrese

Tetris gigante, scacchiera e forza quattro oversize

Mini carambola, flipper, ping pong, calcio balilla

Trottole in legno, tiro con l’arco e a segno, mattoncini LEGO

Pista delle biglie, ruota della fortuna

Souvenir calabresi e tanto altro ancora

L’ingresso è gratuito. L’evento è pensato per un pubblico intergenerazionale: famiglie, giovani, bambini e anziani potranno condividere momenti di gioia, riscoperta culturale e creatività.

Una festa che parla calabrese

“Arte che Joka” è più di un evento ludico: è un’occasione per riscoprire le radici culturali calabresi attraverso la lingua, i gesti e i materiali della tradizione, con un linguaggio moderno, partecipativo e sostenibile.

Per informazioni: https://www.facebook.com/share/1BzTTV676p/

Arte che Parla APS si presenta come una realtà dinamica e in evoluzione costante. Sin dalla sua fondazione nel 2019, l’associazione ha saputo coniugare attività formative, mostre ed eventi di sensibilizzazione, contribuendo a valorizzare il territorio di Polistena e dintorni a promuovere l’arte come strumento di inclusione e crescita sociale. Le campagne contro il bullismo e il cyberbullismo, le rassegne letterarie e il concorso annuale “Arte al Femminile” testimoniano l’impegno multidisciplinare e il costante aggiornamento verso le sfide educative e culturali della comunità.