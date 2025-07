“Etciù in riva al mare: le allergie respiratorie nella stagione estiva”: domani incontro a Reggio Calabria

Martedì 22 luglio 2025, alle ore 18:00 presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, nell’ambito della “Estate Reggina 2025”, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e la Biblioteca “De Nava” promuovono la conferenza “Etciù in riva al mare: le allergie respiratorie nella stagione estiva”. Dopo i saluti istituzionali, intervengono: Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il supporto di slides relazionerà Stefania Isola, specialista in Allergologia e Immunologia del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. Molte persone soggette ad allergie respiratorie, durante la stagione estiva possono incorrere a crisi respiratorie causate da numerosi allergeni presenti nell’ambiente. Molte piante, come graminacee e piante aromatiche, rilasciano pollini durante i mesi caldi, l’umidità e il caldo favoriscono la crescita di muffe in ambienti interni ed esterni. Sabbia, polvere e allergeni presenti nell’ambiente marino possono scatenare forti crisi respiratorie. Sintomi comuni di queste patologie sono: Starnuti frequenti, Congestione nasale. prurito agli occhi, al naso e alla gola, tosse e raucedine.