Grande successo a Reggio Calabria per la prima edizione italiana del Refugee Week: protagonisti l’umanità e le buone pratiche di accoglienza

Nell’ambito della prima edizione italiana della Refugee Week, la città di Reggio Calabria si è resa protagonista grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Coopisa, associazione notoriamente impegnata sul territorio per i diritti delle persone migranti e rifugiate. L’evento infatti, svoltosi presso la Sala Perri del Palazzo “Corrado Alvaro” lo scorso sabato, è stato patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ad aprire il convegno, con i saluti istituzionali, il consigliere comunale Filippo Quartuccio. Accanto a lui, ha portato i Suoi saluti anche il dott. Francesco Marra, Sindaco del comune di Sant’Alessio in Aspromonte, da anni ente locale dei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) gestiti dall’Associazione Coopisa dal 2014.

La manifestazione si è inserita all’interno di una rete nazionale di oltre trenta appuntamenti in quattordici città italiane, per dare spazio e visibilità alle voci delle persone rifugiate, mettendo al centro giustizia, diritti umani e narrazione.

“Voci oltre i confini” è stato fortemente voluto e costruito da Coopisa, realtà attiva nel territorio reggino in ambito di inclusione sociale, dell’accoglienza e della medicina solidale, grazie alla guida del dott. Luigi De Filippis e da una rete di realtà che perseguono lo stesso obiettivo di giustizia e solidarietà. L’evento è stato ulteriore occasione per ribadire che l’umanità condivisa è la vera risposta alle sfide poste dalle migrazioni contemporanee.

Tra gli interventi si sono susseguite le testimonianze di esponenti di SOS Mediterranee, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di Magistratura Democratica, ma anche giornalisti freelance, attivisti e persone che vivono il fenomeno migratorio non solo come oggetto di studio o cronaca, ma come esperienza personale, politica e collettiva. La voce di Marjan Jamali, rifugiata iraniana recentemente assolta dopo un’ingiusta accusa di scafismo, in videocollegamento, ha messo in chiaro la durezza della situazione da lei vissuta, nonché le difficoltà riscontrate durante il suo viaggio per arrivare qui. Storie che troppo spesso rimangono inascoltate.

«Refugee Week è molto più che una settimana di eventi – ha dichiarato il dott. Luigi De Filippis – è un’occasione per costruire comunità solidali, valorizzare la pluralità delle esperienze migratorie e restituire dignità a storie troppo spesso ignorate o distorte. A Reggio Calabria vogliamo dare un segnale chiaro: la nostra terra può e deve essere un luogo di accoglienza e giustizia.»

Durante l’evento, inoltre, è stato proiettato il documentario “Voci dal Mare” di Simone Gavazzi e Guido Pontecorvo, con testimonianze dirette dalla frontiera del Mediterraneo.