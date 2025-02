“Il tema dell’amicizia da Epicuro a Hemingway”: il 4 febbraio incontro a Reggio Calabria

Martedì 4 febbraio 2025, alle ore 16:45 presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava”, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, promuove la conversazione “Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere la felicità, la più grande è l’amicizia. “Il tema dell’amicizia da Epicuro a Hemingway”. Introducono l’incontro Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il supporto di video relazionerà la prof.ssa Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino, componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria. Il tema dell’amicizia ha una lunga e significativa tradizione che attraversa la storia della filosofia e della letteratura. Epicuro, filosofo greco del IV secolo a.C., considerava l’amicizia una delle componenti fondamentali per raggiungere la felicità. Per Ernest Hemingway, scrittore americano del XX secolo, l’amicizia assume un significato diverso, ma non meno profondo. Le sue opere spesso esplorano temi di lealtà, sacrificio e la fragilità delle relazioni umane.