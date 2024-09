Il progetto audiovisivo “Un nuovo volto per Polsi”

Nella mattinata odierna, presso la Sala Conferenze del Santuario della Madonna di Polsi, si è tenuto un incontro per la presentazione ufficiale del progetto audiovisivo “Un nuovo volto per Polsi”, realizzato degli alunni dell’Istituto Comprensivo “F. Pentimalli” di Gioia Tauro.

All’evento erano presenti il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Mons. Francesco Oliva, il Procuratore della Repubblica di Locri, Giuseppe Casciaro, il Procuratore della Repubblica f.f. di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, il Questore, Salvatore La Rosa, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. Cesario Totaro, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Agostino Tortora, il Rettore del Santuario, Don Tonino Saraco, il Commissario Prefettizio del Comune di San Luca, Rosario Fusaro, il Dirigente scolastico, Domenico Pirrotta, la regista del docufilm, Angelica Artemisia Pedatella, la Responsabile del Progetto “Alla scoperta del volto di Polsi”, Francesca Moricca.

L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo finalizzato a far conoscere ai ragazzi il valore culturale e religioso del Santuario Mariano, situato nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, modificando quella narrazione diffusa che attenziona gli aspetti connessi all’organizzazione nel sito di incontri dei vertici della criminalità.

Il video realizzato è il frutto di una preziosa attività di approfondimento storico e di scoperta delle radici e dell’identità del luogo da parte degli alunni che, con grande entusiasmo, si sono impegnati a restituire dignità storica e culturale ad una realtà così complessa, dimostrando di voler costruire un futuro scevro dalla presenza opprimente della ‘ndrangheta.

Il docufilm, proiettato durante l’evento, ha rafforzato la consapevolezza delle nuove generazioni dell’importanza di valorizzare il patrimonio culturale calabrese, in un’ottica di riscatto e di affermazione della legalità.

Reggio Calabria, 18 settembre 2024