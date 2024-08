Taurianova Capitale del Libro incontra la moda, con “Pagine di Stile” nuova serata sulle contaminazioni artistiche favorite dalla letteratura

In un connubio di arte, moda e cultura, domani – domenica 1 settembre 2024 – Taurianova accoglierà la sfilata “Pagine di Stile: Emozioni Cromatiche in Passerella”. Questo evento si inserisce nel contesto del riconoscimento di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024 e sarà un omaggio alla bellezza delle parole e dei colori, al potere evocativo della moda e alla creatività imprenditoriale locale. L’iniziativa, fortemente voluta da un gruppo di imprenditori taurianovesi, tra cui Domenico Alessi, titolare di CreativE i Parrucchieri, Mariella Avignone di Orafart e Annunziata Taverna di Taverna Sposi, si avvale della direzione artistica di Mario Vitolo della DB Model e della presentazione curata da Valeria Pellegrino, che si occuperà anche dell’organizzazione dell’evento. La sfilata che vede protagoniste dieci modelle provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia, non si limiterà a mostrare abiti e accessori, ma sarà un vero e proprio viaggio emozionale. Attraverso testi d’autore, l’assessore alla Cultura Maria Fedele interverrà per mettere in luce temi significativi che esplorano la connessione tra emozioni e colori. Ogni outfit, ogni passaggio in passerella, racconterà storie uniche permettendo al pubblico di immergersi in una narrazione sensoriale che unisce moda e letteratura. Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera dell’evento, ci saranno interventi artistici della talentuosa cantante Diletta Manuli e delle dinamiche performance del Bailando Club di Taurianova e Palmi. “Pagine di Stile: Emozioni Cromatiche in Passerella” si propone di celebrare l’incontro tra diverse forme d’arte, invitando il pubblico a riflettere sull’importanza dei sentimenti e degli stili che ci circondano. I colori, i tessuti e le parole si uniranno per creare un’esperienza indimenticabile, un’opportunità per esplorare la creatività locale e la bellezza della nostra cultura. L’evento, in cui si prevede anche l’intervento dell’assessore agli Spettacoli, Massimo Grimaldi, si terrà in piazza Macrì alle ore 22.00, e nel clima dei festeggiamenti Mariani finisce col ribadire che Taurianova Capitale del Libro continua ad essere amplificatore della partecipazione popolare intorno alla Cultura e ai valori socialmente benefici che il titolo nazionale sta propiziando nella cittadina della Piana, nonchè occasione – per come l’organizzazione sta dettagliando di volta in volta il programma – per scrivere “una storia per tutti e con tutti”, intendendo il Libro come strumento dinamico capace di suggerire sempre nuove suggestioni.