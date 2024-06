Sant’Antonio di Padova, il vicesindaco Versace presente a Reggio per i festeggiamenti: “Ritrovarsi in armonia insieme ad una grande comunità”

Il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha partecipato oggi a Reggio Calabria, alla celebrazione della SS Messa presso il Santuario della Collina degli Angeli, in occasione della festa di Sant’Antonio da Padova. Oggi, infatti, si festeggia uno dei santi maggiormente amati dalla comunità cristiana, protettore degli orfani e delle donne incinte e di tantissimi paesi. La comunità cattolica del quartiere di Sant’Antonio, anche quest’anno si è riunita numerosa in occasione della festa e della Santa Messa, celebrata alla presenza dell’Arcivescovo metropolita, Fortunato Morrone.

“E’ un ritrovarsi in armonia, insieme ad una grande comunità cresciuta nella devozione di Sant’Antonio e grazie alla instancabile opera ed attività dell’Opera Don Orione, impegnata da molti anni in favore di tutta la comunità del quartiere, soprattutto quella più debole.Per tutti noi è sempre piacevole partecipare ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, per rafforzare la nostra fede e testimoniare il lavoro portato avanti in tanti decenni dalla comunità cristiana del Santuario, instancabile alleata delle istituzioni cittadine”. Così il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace.