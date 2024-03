Creatività, competizione, competenze alla base della Terza Edizione del Concorso Cucina Creativa organizzata dall’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri grazie al prezioso contributo del prof. Cosimo Pasqualino – Responsabile di gare e kermesse e Coordinatore dei Lavori. Presso gli attrezzatissimi laboratori della sede coordinata di Siderno in collaborazione con l’Azienda di stocco di Mammola dei Fratelli Alagna, la sfida ha coinvolto tutte e quattro le articolazioni di enogastronomia, pasticceria, sala e vendita e accoglienza turistica. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Mariarosaria Russo, ha elogiato il talento creativo dimostrato da tutti gli allievi nelle presentazioni culinarie e turistiche: “Sono orgogliosa di promuovere la terza edizione del Concorso di cucina creativa che incoraggia e sostiene la creatività e la giovane professionalità degli studenti, il confronto e il fair play tra i concorrenti. La nostra è una scuola che coniuga didattica ordinaria e laboratoriale stimolando i ragazzi a collegare saperi e sapori e che ha saputo dialogare con il territorio, rapportarsi costantemente con le imprese turistico-ristorative per una sinergia vincente, in un’ottica inclusiva. Sono felice di inaugurare quest’anno la sezione Laboratorio creativo realizzato dai nostri alunni speciali con piccole opere d’arte a tema pasquale e con le uova di cioccolato. La nostra scuola continua ad offrire, da più di cinquant’anni, una formazione di alto livello per intraprendere una carriera nel mondo enogastronomico.”

Il concorso era riservato agli studenti e alle studentesse delle classi quarte nella preparazione di una ricetta salata con utilizzo dello stoccafisso o del baccalà, o ricetta dolce con un prodotto tradizionale agroalimentare del territorio o nella impostazione di un servizio dei piatti dolci o salati, o nell’elaborazione di un itinerario in una località italiana o straniera di produzione o consumo di stoccafisso e baccalà. Con la novità del Laboratorio creativo ideato dalla prof.ssa Caterina Martino per sviluppare capacità espressive degli alunni speciali che hanno dimostrato grande impegno e maestria.

Ecco i vincitori insigniti con medaglia e coppa: primo posto per Maria Trimboli 4C con il piatto Filetto di baccalà in crosta di mais e crumble alle mandorle su crema di cicoria, secondo posto per Nicola Condelli 4C con Papille Calabresi – entrambi seguiti dal prof. Cosimo Pasqualino, e terzo posto per Pamela Murdaca e Antonella Spagnolo Polifroni 4D con Bavarese al cioccolato bianco profumata all’arancia – seguite dal prof. Renato Oliveto.

L’autorevole giuria, presieduta da Riccardo Sculli – Chef Stellato, titolare del Ristorante Gambero Rosso di Marina di Gioiosa J.ca, Fabio Trimboli – Maestro Pasticcere, titolare de “La Mia Pasticceria” di Siderno e Bruno Crucitti – Albergatore, titolare dell’Hotel Stella Maris di Palmi, ha elogiato la fantasia e l’abilità dai provetti chef e futuri barman nella declinazione dolce, in quella salata e nei cocktails dimostrate dagli studenti cui sono stati consegnati attestati di partecipazione: Grillo Francesco con Stocco alla mammolese e Cevola Vittorio con Tagliolini con stocco della IV A seguiti dal prof. Rosario Panetta – Pelle Giovanni con Profumo di Calabria – Nati Giovanni con Stroncatura al sapore di stocco e porcini e Zappia Bruno con Paccheri con stocco alla contadina IV B seguiti dal prof. Rosario Panetta; Bumbaca Santo IV C con Il tagliolino che non ti aspetti , seguito dal prof. Cosimo Pasqualino; Parisi Pio Alessandro – Ripolo Irene IV D con Mare e terra, seguiti dal prof. Renato Oliveto; Ielasi Ilaria con Hugo cocktail – Capogreco Barbara con Baroko e Marzano Damiana con Mojito al succo di bergamotto IV E Sala-Bar seguite dal prof. Salvatore Marando; Zangari Serena – Fimognari Asia – Buro Carmela con l’itinerario Dalla Norvegia a Mammola – Ferraro Denis Lucia e Kamil Doha con l’itinerario In viaggio nella terra dello stoccafisso: Norvegia tutte della IV E sez. Accoglienza seguite dalla prof.ssa Maria Staltari.

Sono state consegnate alle Collaboratrici del Dirigente, Maria Amelia Carella ed Elena Canale, e a Salvatore Marando – docenti di prossimo pensionamento – targhe di ringraziamento per la fattiva attività di collaborazione svolta al concorso durante gli anni.

All’interno della kermesse, un momento di significativa solidarietà con le uova di cioccolato, realizzate dal maestro pasticcere sidernese Fabio Trimboli, dalle ragazze di pasticceria e dagli alunni speciali – in sinergia col progetto Uniti per donare coordinato dalla prof.ssa Sabrina Leone la quale ha contribuito attivamente al buon esito dell’evento – in favore dell’Associazione Angela Serra sezione della Locride, rappresentata da Rita Maremmano che ha espresso saluti e ringraziamenti per il gesto solidale dell’Istituto che promuove il valore della donazione e rafforza la coesione sociale della comunità educante con una valenza altamente formativa.

I ragazzi dell’Alberghiero di Locri si distinguono non solo in cucina: Angelo Tassone di 4A e Andea Filippone di 5B sono stati premiati nell’ambito del Concorso Letterario PATRIZIA PELLE: una Fidapina al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità dalla Fidapa di Siderno la cui presidente Silvana Ferraro, presente all’odierno evento, ha omaggiato la preside Russo e la docente di riferimento Rita Commisso con attestati di partecipazione elogiando l’ottimo risultato raggiunto dagli studenti sulla tematica della parità di genere, rispettivamente con un disegno e con una poesia ermetica.

Le docenti di Accoglienza Turistica Concetta Larosa e Rosanna Lupis, hanno coordinato gli alunni del biennio nel ricevere i graditi ospiti: per il Comune di Siderno, l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Francesca Lopresti e il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Archinà, il Consigliere metropolitano delegato all’Istruzione Rudi Lizzi, Maresciallo Denys Nigro e Carabiniere D’Urso Alfio, dei Commissari di Polizia Massimo Trimboli e Diego Francesco Plutino, la Guardia di Finanza di Locri, Mario Diano grande esperto del settore turistico della Locride.

La preparazione del Buffet è stata elaborata brillantemente dai docenti Emildo Campoliti, Francesco Panetta, Pasquale Pangallo e Domenico Gelsomino, coordinati dal prof. Giuseppe Pantaleo, Responsabile dei laboratori, e coadiuvati dagli Assistenti tecnici Giovanni Pispicia e Giuseppe Serafino, grazie alla collaborazione di numerosi e prestigiosi Sponsor del territorio. Plauso al prof. Salvatore Marando che ha curato tutta l’organizzazione del salone, della degustazione al buffet e del servizio di sala per i piatti in concorso, coadiuvato dai docenti Piero Sgambelluri, Cosimo Lizzi e Marrapodi Domenico, e dagli Assistenti tecnici Marcello Albanese, Antonio Rotundo e Filippo Giampaolo, mentre Pasquale Reitano si è occupato delle relazioni di segreteria. Si ringrazia per la collaborazione tutto il personale scolastico e i collaboratori.