Psicologia applicata alla moda, workshop per gli studenti del Liceo “Alvaro” di Palmi

Il 21 marzo presso il Liceo “Alvaro” di Palmi, nell’ambito dei progetti PCTO e del modulo di orientamento formativo previsti per le classi Quarte dell’istituto pianigiano, si è tenuto un workshop in Psicologia applicata alla Moda. “Vestito a fiori”, questo il suggestivo titolo dell’incontro in onore alla primavera da poco iniziata, è stato curato dalla dott.ssa Laura Calabrò, psicologa clinica e psicoterapeuta, Master of Science in Applied Psychology of Fashion presso l’University of Arts London. Tutor didattico del progetto il prof. Fabio Domenico Palumbo, docente di Scienze Umane all’Alvaro. L’incontro è stato possibile grazie alla sensibilità e all’attenzione della Dirigente Scolastica Eva Raffaella Nicolò verso la crescita culturale degli studenti e l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Einaudi-Alvaro.

Il workshop, dedicato alle ricadute psicologiche della moda a livello individuale e sociale, ha generato grande coinvolgimento e vivissimo interesse negli studenti delle classi 4AS e 4BS dell’Alvaro. Numerosi gli ambiti trattati nel corso della mattinata, nel corso di un dialogo costante tra la dott.ssa Calabrò e gli studenti: il potere della psicologia della moda a livello di connessione emozionale e di espressione di sé e della propria identità; la capacità dell’industria della moda di influenzare le scelte del consumatore attraverso processi di persuasione e sfruttando i bias cognitivi; l’influenza dei social media; il ruolo del colore e del design; le considerazioni etiche relative alla moda, la moda sostenibile e le influenze culturali; l’enclothed cognition, ossia i meccanismi attraverso i quali il modo in cui ci vestiamo influisce sui nostri processi cognitivi, sull’autopercezione e sui comportamenti. Dopo la parte teorica, le studentesse e gli studenti sono stati coinvolti in un task estremamente creativo, che li ha visti lavorare in piccoli gruppi per rappresentare attraverso un collage di immagini ritagliate dalle più celebri riviste di moda alcuni concetti legati alla psicologia della moda, come la creatività, l’inclusione, la diversità, l’empowerment. Nei prossimi giorni i partecipanti avranno modo di riflettere sul proprio processo creativo e di relazionare sul proprio lavoro, ricevendo un feedback dalla dott.ssa Calabrò. Al termine della giornata, grande soddisfazione e la consapevolezza negli studenti e nei docenti di aver partecipato a un momento altamente formativo e sinceramente coinvolgente.