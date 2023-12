Reggio: il 29 dicembre la presentazione del libro “Girolamo Tripodi e Polistena – Una vita per l’emancipazione di un popolo”

Promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi, si svolgerà a Reggio Calabria Venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 18, presso il Centro di Aggregazione Sociale in Via Graziella n. 5, la presentazione del libro di Antonio Floccari “GIROLAMO TRIPODI E POLISTENA – Una vita per l’emancipazione di un popolo”.

Il libro, che rappresenta l’ultimo lavoro del compianto prof. Antonio Floccari, deceduto poco più di tre anni fa, è stato pubblicato grazie all’impegno congiunto della Fondazione Girolamo Tripodi e della Città del Sole Edizioni.

Questo lavoro mette in luce, fin dal titolo, il profondo rapporto tra Girolamo Tripodi e Polistena, mantenuto sempre saldo nel percorso di tutta la sua vita e divenuto nel tempo, specie nei suoi oltre 31 anni di Sindaco della città, strumento fecondo di crescita sociale e di progresso civile e culturale per l’intera comunità.

All’iniziativa interverranno: Mara D’Agostino Floccari (curatrice del libro), Antonino Romeo (storico) e Michelangelo Tripodi (Presidente della Fondazione).

Nel corso della serata sarà proiettato il video “Girolamo Tripodi, storia di un ideale” realizzato da Tania Filippone, Cinzia Messina, Tina Tripodi e Pasquale Zumbo.

A conclusione seguirà un rinfresco e lo scambio degli auguri.